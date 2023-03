Murió el ex futbolista Pelayo Novo: hace 5 había caído de un tercer piso y ahora lo atropelló un tren

miércoles, 1 de marzo de 2023 07:58

El ex futbolista español Pelayo Novo murió este martes luego de ser atropellado por un tren. El hombre de 32 años jugaba al tenis en silla de ruedas tras abandonar el fútbol profesional por caerse desde un tercer piso en 2018.

El hecho fatal se produjo antes de las 20, en las inmediaciones del parque de La Malata, en La Corredoria, en Oviedo. La formación cubría la línea de Renfe entre Oviedo y Siero. Se investiga cómo fue el hecho.

Novo fue futbolista de Albacete, Lugo, Elche, Córdoba y Oviedo. Se retiró hace cinco años después de que se cayera de un tercer piso de un hotel en Huesca, cuando estaba concentrando con sus compañeros de Albacete.

Su cuerpo terminó en el patio interno del hotel Abba. Por sus heridas, lo llevaron de urgencia al hospital Clínico de Zaragoza, el 31 de marzo de 2018.

Luego, lo internaron en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa durante 51 días, lapso en el que fue intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades.

“En Zaragoza era poco consciente de lo que me pasaba. No tienes mucha información y a veces no quieres ni saberla. Y yo, pues, a veces de manera ilusa y con desconocimiento incluso decía 'bueno, si se me recupera la pierna, puedo volver a jugar'”, expresó ante la agencia EFE, en 2018, después de retirarse del fútbol.

Posteriormente, realizó la debida recuperación en Toledo, pero sufrió graves lesiones medulares que hicieron que necesitara de muletas para siempre para moverse.

Desde entonces, buscó su lugar en el tenis en silla de ruedas. Actualmente, era uno de los mejores tenistas de su país y era parte de la junta directiva de la Federación Asturiana de Tenis.