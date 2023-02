Terrible: envenenaron a cientos de alumnas para forzar el cierre de escuelas en Irán

domingo, 26 de febrero de 2023 14:52

Cientos de alumnas de escuelas femeninas de la ciudad santa de Qom, en el centro de Irán, fueron envenenadas en los últimos meses con el objeto de forzar el cierre de esos establecimientos, informaron hoy fuentes oficiales.



"Se reveló que ciertos individuos querían que todas las escuelas, en particular las de chicas, cerraran", afirmó viceministro de Salud, Youness Panahi, según la agencia oficial de noticias IRNA.



El funcionario dijo que el envenenamiento fue producido con "componentes químicos disponibles y no de uso militar", y aclaró que "no es contagioso ni transmisible", sin dar más detalles.



Desde fines de noviembre, la prensa reportó decenas de casos de envenenamiento por las vías respiratorias de niñas de unos 10 años en escuelas de Qom, algunas de las cuales debieron ser hospitalizadas.



El 14 de este mes, padres de alumnas se manifestaron ante la gobernación de la ciudad para "exigir explicaciones" a las autoridades.



Al día siguiente, el vocero del gobierno, Ali Bahadori Jahromi, dijo que los ministerios de Inteligencia y de Educación estaban "cooperando" para esclarecer el origen de los envenenamientos, según la agencia AFP.



Situada a unos 150 kilómetros al sur de Teherán, la ciudad de Qom es el centro de estudios religiosos chiítas en Irán.