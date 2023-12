Papa Francisco pide por la paz y deplora la “idolatría del consumismo” de la Navidad

domingo, 24 de diciembre de 2023 17:07

En la solemne misa de Nochebuena que presidió en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco pidió por la paz en el mundo y deploró la “idolatría del consumismo” de la Navidad.

En su sermón, el Pontífice recordó que Jesús nació en el contexto de un censo, según el Evangelio. “Y así pone de manifiesto un gran contraste: mientras el emperador contabiliza los habitantes del mundo, Dios entra en él casi a escondidas”, indicó.

Al recordar luego el nacimiento de Jesús, el Papa aludió a la guerra en curso entre Israel y Hamas, que desde el 7 de octubre se cobró más de 20.000 muertos en la Franja de Gaza, entre ellos más de 8.000 niños, según el gobierno de Hamas en el enclave.

“Nuestro corazón esta noche está en Belén, donde el príncipe de la Paz sigue siendo rechazado por la lógica perdedora de la guerra, con el rugir de las armas que también hoy le impiden encontrar una posada en el mundo”, lamentó.

El Papa también advirtió contra la “idolatría del consumismo” que rodea la Navidad. “Hermanos y hermanas, esta noche podemos preguntarnos: nosotros, ¿en qué Dios creemos? ¿En el Dios de la encarnación o en el del beneficio?”, preguntó.

“Sí, porque existe el riesgo de vivir la Navidad con una idea pagana de Dios, como si fuera un amo poderoso que está en el cielo; un dios que se alía con el poder, con el éxito mundano y con la idolatría del consumismo”, advirtió.

“Vuelve siempre la imagen falsa de un dios distante e irritable, que se porta bien con los buenos y se enoja con los malos; de un dios hecho a nuestra imagen, útil solamente para resolvernos los problemas y para quitarnos los males”, precisó.

“Él, en cambio, no usa la varita mágica, no es el dios comercial del ‘todo y ahora mismo’; no nos salva pulsando un botón, sino que se acerca para cambiar la realidad desde dentro”, subrayó.

El Papa llamó a mirar al “Dios vivo y verdadero” que “borra el pecado cargándolo sobre sí, que no quita el dolor, sino que lo transforma; que no elimina los problemas de nuestra vida, sino que da a nuestras vidas una esperanza más grande que los problemas”.

“Miremos al Niño, miremos su cuna, contemplemos el pesebre, que los ángeles llaman la «señal»”, pidió, al explicar que eso es, en efecto, “el signo que revela el rostro de Dios, que es compasión y misericordia, omnipotente siempre y sólo en el amor”.

El Papa recordó que “Cristo no mira los números, sino los rostros”. “Pero, entre las tantas cosas y las locas carreras de un mundo siempre ocupado e indiferente, ¿quién lo mira a Él?”, se preguntó.

“En Belén, mientras mucha gente, llevada por la euforia del censo, iba y venía, llenaba los albergues y las posadas hablando de todo un poco, sólo algunos estuvieron cerca de Jesús: María y José, los pastores, y luego los magos”, evocó. Y lanzó a todos los católicos un llamado a aprender de ellos a adorar, en silencio, a Jesús: “redescubramos la adoración, porque adorar no es perder el tiempo, sino permitirle a Dios que habite nuestro tiempo”.

El Papa Francisco concluyó su mensaje pidiendo por la paz en el mundo y la reconciliación entre las personas. “Que el Dios que adoptó para sí un corazón humano infunda humanidad en los corazones de los hombres”, imploró.