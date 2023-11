“No estoy bien de salud”: el Papa Francisco no pudo leer un discurso ante un grupo de rabinos

lunes, 6 de noviembre de 2023 09:47

"No estoy bien de salud". Con esas palabras, el Papa Francisco se disculpó por no poder leer un discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos.

"Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero no estoy bien de salud, por eso prefiero no leer el discurso sino dárselo y que ustedes lo lleven”, expresó el Sumo Pontífice con voz cansada y algo ronca.

En el escrito que entregó, el Papa expresó: “una vez más la violencia y la guerra han estallado en esa Tierra que, bendecida por el Todopoderoso, parece continuamente opuesta por la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas”.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que Francisco “está un poco resfriado”, pero no por eso dejará de lado su agenda sino que sus “actividades continúan regularmente”. Entre éstas confirmó que estará en el encuentro con cerca de 7.000 niños de todo el mundo en el aula Pablo VI del Vaticano.

Luego llamó a buscar la paz “en este tiempo de destrucción”. “Los creyentes estamos llamados, para todos y sobre todo, a construir la fraternidad y a abrir caminos de reconciliación”, expresó subrayando: “Ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz”.