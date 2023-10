Estados Unidos envía un portaaviones, cazas y destructores para apoyar a Israel en la guerra

lunes, 9 de octubre de 2023 00:20

Estados Unidos respondió con urgencia a la dramática situación en Israel y envió este domingo un portaviones y destructores de misiles a la zona de guerra para ayudar a su aliado en Oriente Medio, mientras ordenó también más despliegue de cazas en la zona.

El presidente Joe Biden se mantiene en alerta ante el desarrollo de los acontecimientos tras el sorpresivo asalto e invasión de terroristas de Hamas a Israel, con centenares de muertos y secuestros de civiles y desaparecidos, una ofensiva que shockeó al mundo.

Biden volvió a hablar este domingo con el premier israelí Benjamín Netanyahu, que ya advirtió que la guerra que se viene ahora contra Hamas será “larga y difícil”, y le volvió a manifestar el cerrado respaldo de Estados Unidos para esa misión.

En esa llamada, Biden le prometió envío de armamento y municiones y dijo que “todos los países” debe unirse ante las “atrocidades brutales” de Hamas, según un comunicado de la Casa Blanca que señaló que Biden le dará “asistencia adicional” a Israel, que ya está en camino y que “habrá más en los próximos días”.

Mientras tanto, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo que Estados Unidos movilizó al grupo de ataque del Portaviones USS Gerald Ford hacia el Mediterráneo. Este portaaviones de propulsión nuclear navegaba con la Armada italiana a principios de esta semana, según las redes sociales del barco, lo que lo coloca cerca de Israel.

El portaaviones estará acompañado por destructores de misiles guiados como el USS Normandy y cruceros de misiles guiados, como el Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney y USS Roosevelt, que son otras clases de buques de guerra de la Armada.

Estados Unidos también está tomando medidas para reforzar su presencia de aviones de combate en la región, incluidos los escuadrones F-35, F-15, F-16 y A-10, dijo Austin. Envió varios de estos aviones a Oriente Medio en los últimos meses en respuesta a la agresión de las fuerzas iraníes en toda la región, incluso en Siria y en el Golfo de Omán.

El jefe del Pentágono advirtió, además, que más ayuda estará disponible en caso de ser necesario. “Estados Unidos mantiene fuerzas listas a nivel mundial para reforzar aún más esta postura de disuasión si fuera necesario”.

La ayuda anual

La decisión de reforzar la presencia militar estadounidense en la región se produce cuando la administración Biden intenta disuadir a otros actores, como Hezbollah en el Líbano, de atacar a Israel mientras se enfrenta a Hamas en la Franja de Gaza, lo que abriría un conflicto de múltiples frentes.

Algunos reportes también indican que Estados Unidos podría utilizar esas naves para ayudar a la evacuación de ciudadanos estadounidenses en la región.

Estados Unidos aporta anualmente unos US$4.000 millones de asistencia militar a Israel y esa ayuda siempre ha contado con el aval de republicanos y demócratas. Un funcionario de la administración de Biden dijo en una comunicación con periodistas que la parálisis en el Congreso desde la destitución del líder republicano Kevin McCarthy podría complicar la aprobación de más ayuda militar.

El secretario de Estado Anthony Blinken estuvo muy activo con llamadas a líderes de la región y en entrevistas en distintos medios.

En una entrevist con CNN dijo que Estados Unidos está "trabajando horas extras" para verificar los informes de estadounidenses desaparecidos y muertos en la zona de conflicto.

"Tenemos informes de que varios estadounidenses fueron asesinados. Estamos trabajando horas extras para verificar eso. Al mismo tiempo, hay informes de estadounidenses desaparecidos y, de nuevo, estamos trabajando para verificar esos informes", dijo Blinken. Los ciudadanos de Estados Unidos podrían haber sido objetivos estratégico de Hamas.

El canciller estadounidense resaltó también el vínculo e Hamas con Irán: “Hamas no existiría como es sin el apoyo que ha recibido de Irán a lo largo de estos años. En este caso en particular, todavía no hemos visto evidencia de que Irán haya dirigido o esté detrás de este ataque, pero ciertamente existe una relación desde hace tiempo”, dijo.

El gobierno de Biden había sido muy criticado por Donald Trump y otros republicanos por el acuerdo entre Washington y Teherán, suscripto semanas atrás, por el que Irán liberó a cinco estadounidenses presos a cambio del descongelamiento de US$6.000 millones de fondos iraníes. El candidato a la presidencia por la oposición señaló que esos fondos irían a financiar al terrorismo.

Fuente: Clarín