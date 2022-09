Estos signos atraerán el dinero esta Primavera

martes, 20 de septiembre de 2022 00:02

En septiembre, llega la primavera y esto incide también en cómo proyectas y canalizás tus finanzas. La estación de las flores está marcada por el nacimiento y la expansión que llegará a los bolsillos de los afortunados.

Estos son los tres signos del zodiaco que tendrán buena racha en estos días del noveno mes del año: Géminis, Capricornio y Cáncer.

Géminis

La prosperidad llegará a la puerta de los geminianos. Es un periodo para atraer las energías positivas a tu vida y, por su puesto, con ella la abundancia de posibilidades para que se concreten proyectos, metas, decisiones que estaban estancadas por las malas vibras. Si estás en búsqueda de un empleo, pide con detalle al cosmos lo que deseas, lo que necesitas, de esta forma activarás el universo para que se presenten las oportunidades. Serán los días propicios para que encontrar hasta potencialidades que tenías ocultas y te ayudarán a florecer. Recuerda que el pensamiento tiene gran poder y la fortuna tendrá espacio en tu vida.

Capricornio

Hay que darle entrada al buen pensamiento y energías a tu hogar, tu negocio, emprendimiento o puesto de trabajo. Requerirás que en septiembre realices una limpieza profunda de estos espacios para que la riqueza comience a aparecer en tu vida. El dinero llegará con mayor facilidad que en otras épocas y será beneficioso porque podrás invertir o ahorrar, posibilidad que otros signos no tendrán durante este mes. Sé sigiloso y no comentes tus logros porque hay mucha gente a tu alrededor que le está molestando tu brillo. Es el momento para que te endeudes, pero no con lujos o cosas que no te agregarán valor, que no te traerán beneficios a largo plazo, por lo que debes ser muy selectivo. Estos días serán tuyos, no los dejes pasar.

Cáncer

La buena suerte está de tu lado, aunque para esto será necesario que hagas un máximo esfuerzo y sacrifiques un preciado tesoro: el tiempo. Deberás emplear un poco más de minutos en trabajar ese plan que tienes en mente. Los resultados serán fabulosos y duraderos. La ley de la atracción incluye a personas, por eso no dudes en rodearte de gente con pensamientos positivos y que estén vibrando en tu misma onda. Te favorecerá y logrará proyectare. No olvides que la red de contactos es mucho más valiosa que todo el dinero.

Fuente: Nueva Mujer