Tiene 49 años, está de novio con una muñeca y "crían a 2 hijos": "duré todo el año con ella"

martes, 30 de agosto de 2022 20:57

En las últimas horas, un hombre se volvió viral en redes sociales después de contar que mantiene una insólita relación amorosa. Se trata de un tiktoker de 49 años, quien comparte su vida con una muñeca de trapo y juntos "crían a 2 hijos", también muñecos.

La historia no pasó desapercibida para los internautas, que rápidamente posaron los ojos sobre el hombre que contó que “si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie”. Además, reveló que no puede estar solo y eso lo llevó a compartir la vida con las figuras de trapo en escala humana.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, afirmó en uno de los videos que publicó en su perfil de TikTok.

Y agregó: "Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”. Si bien no reveló su identidad, se conoció que vive en Colombia y contó que a la muñeca, a quien llama por el nombre de "Natalia", ya se la presentó a sus padres.

En los videos con su novia, se muestra paseando y compartiendo tiempo con "ella" al aire libre, escuchando música e inclusive festejando un cumpleaños.