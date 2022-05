Musk sembró dudas sobre la compra de Twitter y las acciones cayeron más del 9%

sábado, 14 de mayo de 2022 20:48

El hombre más rico del mundo y director de la compañía de autos eléctricos Tesla, Elon Musk, anunció hoy la suspensión temporal de la adquisición del total de acciones de la red social Twitter por US$ 44.000 millones, lo que produjo una caída de más del 9,6% en los papeles de la compañía.



Musk anunció la suspensión de la transacción a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma, aunque luego señaló que seguía "comprometido" con completar la operación, precisó la agencia de noticias AFP.



Su comportamiento oscilante generó las sospechas de que el propósito de Musk finalmente es lograr un precio más bajo para la compra de la compañía.



El analista Dan Ives, de Wedbush, dijo que el "espectáculo circense" de Twitter se puede convertir en un "espectáculo de terror del viernes 13".



"Inversores de Wall Street pueden interpretar el tuit como un intento de Musk de retirarse del acuerdo o de tratar de forzar un precio más bajo", sostuvo Ives.



Tras el mensaje de Musk, las acciones de Twitter llegaron a caer hasta un 25% antes de la apertura oficial del mercado en los Estados Unidos.



"Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios", publicó Musk en la red social.



Unas horas más tarde, el empresario envió otro tweet diciendo que "todavía está comprometido" con el acuerdo y las acciones de Twitter recuperaron parte de la caída.



En efecto, la acción de Twitter que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York perdía más de 9% a las 18.30 GMT (15.30 horas en Argentina) y cotizaba a US$ 40,6 por papel.



Musk convirtió la erradicación de cuentas falsas y la transparencia de los usuarios en una de las cuestiones centrales para su compra de la red social, por la que ofreció US$ 44.000 millones el mes pasado.



En sus últimos resultados trimestrales, Twitter informó que "el promedio de cuentas falsas o spam durante el primer trimestre de 2022 representó menos del 5% de los usuarios activos diarios mensuales durante el trimestre".



Sin embargo, Twitter aclaró que aplicó un "juicio significativo" a su última estimación y que el número real podría ser mayor, según consignó Bloomberg.



Cuando anunció su acuerdo para comprar la compañía el mes pasado, Musk señaló que quería derrotar a los robots de spam, autenticar a todos los humanos y hacer que sus algoritmos fueran de código abierto.



Los últimos tuits de Musk llegaron pocas horas después de la noticia de que Twitter estaba congelando las contrataciones como parte de los esfuerzos de reducción de costos previos al acuerdo.



Según Bloomberg, es probable que la suspensión tenga como objetivo negociar un acuerdo que sea un 15-20% más barato y más cercano a la capitalización de mercado de su rival Snap.



Aparte de las dudas sobre el alcance de los robots de spam en la plataforma de Twitter, Musk aún está en conversaciones con inversores para recaudar suficiente capital y financiamiento preferencial para eliminar la necesidad de cualquier préstamo de margen vinculado con sus acciones de Tesla, según personas con conocimiento del asunto.



"Musk nunca ha tenido la financiación completa, lo sabemos por sus constantes intentos de obtener apoyo financiero", dijo Neil Campling, jefe de investigación de TMT en Mirabaud Equity Research.



"La junta de Twitter ha sido rehén y solo ellos tienen la culpa de este lío. No surgirá ningún otro comprador; si Musk decide que todavía está interesado, puede nombrar su precio y no será más alto", concluyó.