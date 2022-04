Astrónomos descubren la galaxia mas lejana jamás detectada

sábado, 9 de abril de 2022 22:26

Un grupo de astronómos anunciaron el descubrimiento de la galaxia más lejana jamás detectada, nacida en el universo primitivo hace 13.500 millones de años, aunque los resultados deben confirmarse con observaciones más pausadas.



Mediante más de 1.200 horas de observación del cielo y la ayuda de cuatro telescopios, los astrónomos encontraron "HD1", un objeto muy luminoso cuyo "color rojo corresponde a las características de una galaxia situada a 13.500 millones de años", dijo Yuichi Harikane, en un comunicado publicado por The Royal Astronomical Society.



La galaxia HD1 se sitúa 100 millones de años más lejos que GN-z11, hasta ahora la galaxia más lejana descubierta, según la agencia AFP.



Esta galaxia nació 300 millones de años después del Big Bang, que dio origen al universo y la luz que emana viajó durante 13.500 millones de años hasta llegar a la Tierra.



"Cuando encontré este rojo, se me puso la piel de gallina", explica el astrofísico de la Universidad de Tokio, uno de los autores del estudio aparecido en Astrophysical Journal.



Ahora, el telescopio espacial James Webb, el más poderosos jamás lanzado por la Nasa, deberán medirm entre otros elementos, su fuerte radiación ultravioleta, señal de una actividad que los modelos teóricos de formación de galaxias no habían previsto.