Antes de llegar a la Argentina, Boric destacó la necesidad de "fortalecer las relaciones"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, quien arribará hoy a la Argentina en su primer viaje oficial, se manifestó "convencido" de que ambos países tienen que "fortalecer" las relaciones "tanto en términos comerciales, políticos como culturales".



Antes de su llegada esta tarde a Buenos Aires con una amplia delegación y de cara a la reunión de mañana con su par Alberto Fernández, el mandatario trasandino adelantó, en una entrevista con Página/12, que se firmarán "tratados de colaboración en materia energética, de género, de ciencia y tecnología".



No obstante, Boric remarcó que "más allá de los acuerdos diplomáticos", su interés "es cómo recuperamos desde América Latina una voz protagónica en los foros internacionales".



Por otra parte y consultado sobre el 40 aniversario de la guerra de Malvinas, el mandatario chileno respaldó el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas ocupadas por Gran Bretaña.



"Como presidente de Chile no tengo dudas de qué lado estar y nosotros apoyamos la reclamación internacional que hace la República Argentina respecto a las Malvinas y las Islas Sándwich del Sur", dejó en claro Boric, quien asumió el 11 de marzo.



En ese marco, añadió: "Esto se tiene que resolver por la vía pacífica. Jamás voy a incentivar una resolución armada del conflicto y mi posición es de solidaridad con el pueblo argentino".



De acuerdo a lo previsto, el nuevo presidente de Chile arribará al país esta tarde y será recibido por el canciller Santiago Cafiero.



La amplia agenda que desarrollará Boric durante los dos días de visita arrancará mañana por la mañana con la entrega de una ofrenda floral al monumento a José de San Martín.



Posteriormente, el presidente Alberto Fernández lo recibirá en Casa Rosada, donde mantendrán una reunión bilateral.



Al finalizar los encuentros de trabajo y tras la firma de acuerdos, los mandatarios ofrecerán una declaración conjunta a los medios de comunicación en el Museo del Bicentenario.



Por la tarde, Boric se trasladará al Congreso para mantener reuniones con la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Luego, acompañado por los presidentes de ambas cámaras del Parlamento chileno y el resto de la comitiva parlamentaria, se desarrollará un encuentro ampliado de trabajo y una reunión protocolar con el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en la que Boric estará acompañado por el titular del máximo tribunal de Chile, Juan Eduardo Fuentes.



Al finalizar la jornada, Fernández y Boric asistirán a un concierto en el que participarán artistas como Manuel García, Inti Illimani, Víctor Heredia y el Chango Spasiuk, entre otros; y después de ese evento, el Presidente agasajará a su par chileno con la tradicional cena de Estado que ofrecerá en su honor.



El martes, en su segundo día de visita, Boric inaugurará el foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile, que contará con la presencia de cerca de 50 empresarios de ambos países.



Posteriormente, el presidente trasandino se trasladará al Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex Esma), donde además de recorrer el excentro clandestino de detención se reunirá con Buscarita Roa, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo de origen chileno.



La visita de Boric concluirá con un encuentro con chilenos residentes en la Argentina que se desarrollará en la embajada de su país en Buenos Aires.



La delegación que lo acompañará en la visita de Estado estará compuesta por la canciller Antonia Urrejola y los ministros de Defensa, Maya Fernández; de Energía, Claudio Huepe; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; de Cultura, Julieta Brodsky; el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada; y la embajadora de Chile en la Argentina, Bárbara Figueroa.



En la comitiva oficial estarán también los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, junto a los senadores Jaime Quintana, Juan Ignacio Latorre y Paulina Núñez y los diputados Eric Aedo, Yovana Ahumada, Lorena Fries, Erika Ñanco y Guillermo Ramírez.



El contingente que partirá desde Chile incluirá además al titular de la Corte Suprema trasandina, Juan Eduardo Fuentes, y a representantes del mundo empresario como el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, Dante Arrigoni; su par del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, Lorenzo Gazmuri; y la referente del Sistema B de Chile (organización que promueve una economía sustentable, guiada por el bienestar de las personas y la protección de la naturaleza), Josefa Monge.



La delegación que llegará a Buenos Aires se completará con el gerente general de Coopeuch (principal banco cooperativo de Chile), Rodrigo Silva; la referente de Mujeres del Pacífico, Fernanda Vicente, y la emprendedora ecofeminista y embajadora del Woman Economic Forum 2022, Jessica Andrea Rodríguez Mena.