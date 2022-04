A dos meses de la guerra, Papa Francisco pidió que se "frene el ataque sobre Ucrania"

domingo, 24 de abril de 2022 08:07

El papa Francisco pidió hoy que se "frene el ataque" sobre Ucrania y que los políticos no escalen el conflicto, en el día en que se cumplen dos meses de la guerra iniciada por la invasión rusa a ese país europeo.



"Hoy son dos meses del inicio de la guerra, que más que frenarse sigue", criticó el Papa durante la oración del Regina Caeli frente a miles de fieles en la Plaza San Pedro.



"Es triste que en estos días se sienta más el fragor mortal de las armas que el sonido de las campanas que anuncian la resurrección", agregó Francisco, en referencia a la Pascua ortodoxa que se festeja en muchos países, incluidas Ucrania y Rusia.



Para el pontífice, "es triste que las armas tomen el lugar de la palabra".



"Renuevo el pedido por una tregua de Pascua, signo mínimo y tangible de una voluntad de paz. Que se frene el ataque par encontrar a los sufrimientos de la población lastimada", reclamó Jorge Bergoglio.



"La paz es posible, que los líderes políticos escuchen la voz de la gente que quiera la paz y no que escale el conflicto", agregó.



Antes del mensaje a los fieles que llenaron la Plaza San Pedro, el Papa participó de la celebración de la misa por la Divina Misericordia pero, aún con dolencias en su rodilla derecha, no presidió la ceremonia sino que se limitó a leer la homilía desde un sillón.



La celebración en la Basílica de San Pedro fue presidida por monseñor Rino Fisichella, encargado del Pontificio Consejo para la Evangelización del Vaticano.