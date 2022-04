Mejores aplicaciones control parental móvil

martes, 19 de abril de 2022 15:48

Son muchos los padres que están preocupados por saber lo que hacen sus hijos con los móviles y se preguntan cómo controlar el WhatsApp de mi hijo. Si eres uno de ellos, estás de suerte porque en este artículo te vamos a explicar todo lo que debes saber sobre cómo monitorear los dispositivos móviles de tus hijos.

Por qué las aplicaciones control parental son tan populares

Vivimos en unos tiempos en que la mayoría de la vida no pasa en el mundo físico, sino que tiene lugar en un mundo virtual. No es de extrañar que los padres se preocupen no solo por sus hijos en el mundo real, sino que también quieren saber qué es lo que pasa en el mundo virtual. Esta es una de las razones más importantes por las que las app para restringir llamadas entrantes son tan populares.

Como hemos dicho, es normal que los padres quieran tener acceso al teléfono de sus hijos para intentar protegerlo de ciertos peligros que se pueden encontrar en la web o en las redes sociales como:

Desgraciadamente el bullying a los más pequeños pasa más a menudo de lo que se puede pensar, y este también se hace a partir de las redes sociales.

Otro de los peligros que pueden tener es ser víctimas de predadores que se aprovechan de su inocencia.

También el sexting es algo extendido entre los adolescentes, por lo que lo quieres controlar.

Hay que añadir que existen foros en donde se habla sobre suicidio o cómo disparar armas, algo que no quieres que tus hijos lean.

Por qué elegir una app control parental como mSpy

Si te preocupa todo lo anterior, has dado en el sitio correcto. En este apartado te vamos a mostrar una de las mejores aplicaciones que hay en el mercado que te pueden ayudar. Estamos hablando de la app control parental mSpy. Esta app te dará la tranquilidad que estás buscando y que hace tiempo perdiste.

mSpy cuenta con algunas de las mejores características que te ayudarán a monitorear el dispositivo de tu hijo para que te asegures que no está en peligro.

Algunas de las más importantes son:

Con mSpy podrás ver con detalle el historial de navegación del móvil de tu hijo. Así sabrás si está visitando páginas que no debe.

También te permitirá tener acceso a todas las páginas que guarda y ver si son apropiadas para él.

La aplicación también te permite bloquear las webs que creas que no son adecuadas para él.

Tendrás acceso a una lista de las redes de wifi en donde se conecta para ver dónde ha estado.

Hay que destacar también que recibirás alertas cada vez que cliqueas palabras que creas que deben estar prohibidas.

A parte de todo lo anterior, la app de control parental móvil mSpy también te permite controlar otras actividades como leer todas las conversaciones que hay en los chats de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp.

Cómo educar a tu hijo para que se encuentre seguro

Las aplicaciones de control parental móvil son muy buenas para evitar que tus hijos se encuentren con ciertos peligros. Igualmente, aparte de utilizar estas apps, también puedes tomar una serie de medidas preventivas que son igual de efectivas.

Es decir, puedes enseñar a tus hijos cómo mejorar su seguridad en el mundo online:

Es importante que les enseñes la importancia de no compartir tu contraseña. Aunque piensen que es muy original y quieran explicar a sus amigos, les tienes que convencer que eso no se hace porque no quieren que alguien otro entre en sus cuentas.

En el caso que sean víctimas de cyberbullying es importante comunicarles que te lo deben decir de inmediato para tomar medidas. Y también mencionar que no tienen que hacer caso a las provocaciones.

Por último, debes explicarle que lo más importante es respetar a los otros y que si ellos quieren ser bien tratados, el resto de gente también lo quiere.

¿Cómo controlar el WhatsApp de mi hijo?

A lo largo del texto te hemos dado una serie de consejos de cómo puedes prevenir que tus hijos estén en peligro cuando utilizan las redes e Internet. Además, aplicaciones como mSpy te ayudarán a monitorear cualquier problema que tengan en las redes sociales.