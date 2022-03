"Es como una declaración de guerra": la dura respuesta de Putin por las sanciones a Rusia

sábado, 5 de marzo de 2022 12:07

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló en conferencia de prensa este sábado y le dejó una tajante respuesta al gobierno de Estados Unidos y los países que se aliaron para castigar financieramente al Kremlin. Mientras sus tropas continúan bombardeando diferentes ciudades de Ucrania pese al comienzo de un corredor humanitario, el mandatario dijo que las sanciones de Occidente "son como una declaración de guerra".

Al mismo tiempo, sostuvo que "todo marcha según lo planeado en Ucrania" y que el ejército ruso cumplirá sus objetivos en el marco de la operación militar especial que está llevando a cabo.

“Todo va completamente según lo planeado. Todo se está haciendo como nuestro Estado Mayor lo planeó”, indicó Putin, pese a la resistencia ucraniana que demoró el avance de las tropas rusas, como sucedió en la capital Kiev.

Por otro lado, el líder ruso afirmó que no prevé introducir la ley marcial, en respuesta insistentes rumores en ese sentido a raíz del conflicto en Ucrania. “La ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra”, dijo Putin, al ser consultado por los empleados de la aerolínea rusa Aeroflot.

Las críticas de Zelensky a la OTAN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, cuestionó la decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de rechazar la posibilidad de crear una zona de exclusión aérea en ese país europeo, en el marco del conflicto bélico con Rusia.

Consideró que con su resolución, la OTAN está dando "luz verde" a los bombardeos rusos, horas después de un supuesto ataque militar de las fuerzas invasoras a la planta nuclear a Zaporiyia, la más grande de Europa.

"Hoy los dirigentes de la Alianza han dado luz verde para más bombardeos de ciudades y pueblos ucranianos al negarse a establecer una zona de exclusión aérea. Podrían haber cerrado el cielo, pero... No sé a quién pueden proteger, y si pueden proteger a sus países de la Alianza", dijo.

"No podrán redimirse con litros de combustible por litros de nuestra sangre derramada por nuestra Europa común, por nuestra libertad común, por nuestro futuro común”, agregó el jefe de Estado ucraniano, según reportó el sitio de noticias Ukrinform en su versión en español. "Si Ucrania no sobrevive, toda Europa no sobrevivirá".

El pedido de la embajada ucraniana a la Argentina

Mientras continúan las sanciones a Rusia, la Embajada de Ucrania en la Argentina se mostró "descontenta" por la negativa del Gobierno de adherirse al castigo económico y reclamó que "forme parte de la coalición contra el régimen de Vladimir Putin".

El encargado de negocios de la sede diplomática europea, Sergiy Nebrat, destacó las sanciones económicas que pesan sobre el Kremlin y pidió que "la Argentina y otros países de la región puedan entender un poco sobre la importancia de estas acciones" tanto contra el Gobierno ruso como contra empresas de ese país.

"Estamos muy descontentos por el hecho de que (el canciller, Santiago) Cafiero negó introducir sanciones económicas contra Rusia", reconoció el diplomático.