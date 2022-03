Denuncian ataques en Ucrania pese a anuncio ruso de reducción de operaciones

miércoles, 30 de marzo de 2022 07:26

La norteña ciudad ucraniana de Chernigov fue blanco de bombardeos "toda la noche" pese al anuncio de Rusia de una reducción de su actividad militar en la provincia del mismo nombre, dijo hoy su gobernador.



"Chernigov fue bombardeada toda la noche" con artillería y aviones, indicó en Telegram el gobernador Viacheslav Chaus, quien precisó que fueron destruidas infraestructuras civiles y que la ciudad seguía sin agua ni electricidad.



Esta ciudad, que contaba con 280.000 habitantes antes de la guerra, está "sin comunicaciones y ya no podemos repararlas", dijo el gobernador, que agregó que también hubo ataques contra Nizhyn, en la misma región, informó la agencia de noticias AFP.



Rusia prometió ayer reducir "radicalmente" sus operaciones militares en las regiones de Kiev y Chernigov, luego de que delegados rusos y ucranianos celebraran ayer una ronda de paz en Turquía que Moscú calificó como muy positiva.



El Gobierno ruso aclaró que esto no significaba un alto el fuego.



Las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron anoche que Rusia había retirado unidades militares de las provincias de Kiev y Chernigov.



"La situación no cambia, Chernigov es objeto de bombardeos de artillería y aéreos", indicó Chaus, sin embargo.



Luego de la sureña Mariupol, un importante puerto sobre el mar de Azov, la de Chernigov es la ciudad más duramente afectada por los bombardeos desde el inicio de la ofensiva rusa, el 24 de febrero.