Guerra: Rusia bombardeó Mariupol y cientos de civiles quedaron bajo los escombros del Teatro

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió hoy mantener las tareas de rescate en el teatro de Mariupol que fue bombardeado el miércoles y confirmó que 130 personas sobrevivieron al ataque, mientras "centenares" siguen bajo los escombros.

"Más de 130 personas pudieron ser salvadas. Pero centenares de habitantes de Mariupol siguen bajo los escombros", dijo en un video, en el que prometió que las operaciones de rescate seguirían "pese a los bombardeos" que persisten en esta gran ciudad portuaria, ubicada en el sur del país.

Las autoridades ucranianas acusaron el miércoles a la aviación rusa de haber bombardeado "deliberadamente" el teatro en Mariupol, donde centenares de personas se encontraban refugiadas, mientras que Moscú lo desmintió y responsabilizó, por su parte, al batallón nacionalista ucraniano Azov por el ataque.

El diputado ucraniano Serguei Taruta, que fue gobernador de la provincia de Donetsk, donde se encuentra Mariupol, dijo ayer que estimaba que 1.300 personas estaban en el edificio al momento del ataque y habló del colapso de los servicios de rescate en esa ciudad.

"No hay operación de rescate, porque todos los servicios que se supone que son para rescatar a las personas, para tratarlas, para enterrarlas, esos servicios ya no existen", señaló en la televisión local, según recogió el diario británico The Guardian.

"La gente está haciendo todo por sí misma. Mis amigos fueron a ayudar, pero debido a los constantes bombardeos no era seguro. La gente está limpiando los escombros", detalló Taruta.

El alcalde de Mariupol, Vadim Boychenko, indicó la víspera que "pese a los tiros incesantes", se mantenían la retirada de escombros y las operaciones de salvamento en la "medida de lo posible".

De acuerdo con las autoridades locales, los aviones rusos lanzan cada día, en promedio, "de 50 a 100 bombas" sobre la ciudad.

En un mensaje en Telegram, el alcalde precisó también que "alrededor de 30.000 personas dejaron la ciudad por sus propios medios y que "el 80% de las viviendas de la ciudad fue destruido", según la agencia de noticias AFP.

En los últimos dos días, cerca de 6.500 vehículos salieron de Mariupol y muchos de ellos escaparon en medio de apagones de las telecomunicaciones, informaron autoridades locales, que señalaron que la situación era "crítica" en esa ciudad, con bombardeos "ininterrumpidos" y grados de destrucción "colosal".

Mariupol, ubicada sobre el mar de Azov, de 430.000 habitantes, está desde hace dos semanas bajo ataques y un asedio de fuerzas rusas que han provocado un desastre humanitario.

En la ciudad no hay luz, agua ni calefacción, y casi no quedan alimentos ni medicamentos. Autoridades han cavado fosas comunes para enterrar a los muertos por las hostilidades.