La directora del FMI descartó que un default de Rusia desencadene una crisis financiera mundial

domingo, 13 de marzo de 2022 16:49

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, descartó hoy que "un incumplimiento soberano ruso ya no es improbable, aunque es poco probable que desencadene una crisis financiera mundial", según reportó la agencia Bloomberg.



En un reportaje a la cadena CBS, Georgieva señaló en Washington que "Rusia tiene el dinero para pagar su deuda, pero no puede acceder a él. En términos del servicio de las obligaciones de deuda puedo decir que ya no pensamos en el incumplimiento de Rusia como un evento improbable".



Rusia y los bancos rusos bajo las sanciones de los Estados Unidos y otros países aliados como consecuencia de la invasión en gran escala sobre de Ucrania, la calificación crediticia de Rusia se ha enfrentado a rebajas. Fitch Ratings dijo la semana pasada que incumplimiento de bonos es "inminente" como resultado de las medidas impuestas desde que comenzó la guerra en Ucrania el 24 de febrero.



Cuando se le preguntó si la restricción financiera de Rusia podría causar una crisis financiera mundial, la directora gerente del FMI respondió: "Por ahora, no. La exposición global de los bancos a Rusia "definitivamente no es sistémicamente relevante".



Georgieva anticipó que "si bien el FMI inevitablemente rebajará su perspectiva de crecimiento para 2022, seguirá siendo una tasa de crecimiento positiva".



En tanto, el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, sostuvo que "Rusia ya ha perdido el acceso a casi la mitad de sus reservas y ve más riesgos para el presidente Vladimir Putin, debido a la mayor presión de Occidente sobre China".



"El volumen total de nuestras reservas es de aproximadamente US$ 640.000 millones, y alrededor de 300.000 millones están en tal condición que no podemos usarlos ahora", dijo a la televisión estatal en una entrevista el domingo.



"Vemos la presión que los países occidentales ejercen sobre China" para limitar el acceso a las reservas en yuanes, pero creo que nuestros lazos de asociación con China nos permitirán no solo preservarlos, sino también expandirlos", expresó Siluanov.



La congelación de activos en el banco central de Rusia se impuso como parte de una serie de sanciones económicas para castigar a Moscú por la invasión de Ucrania, ahora en su tercera semana.



Los propios datos de Rusia publicados en enero muestran que unos 100.000 millones de dólares de las reservas se mantenían en divisa estadounidense a junio, lo que representaba el 16,4% del efectivo total en ese momento.



Las tenencias en euros eran del 32,2% y las en yuanes del 13,1% a finales de junio de 2021.



China ha prometido continuar las relaciones comerciales normales con Rusia, considerada un socio estratégico, a pesar del éxodo empresarial de muchas empresas europeas y estadounidenses.



La medida de China para duplicar la banda comercial del yuan por el rublo mostró pequeña señal de impulsar la actividad en el par, y la liquidez se redujo aún más el viernes.



El ministro ruso dijo que "Moscú pagará la deuda en rublos hasta que se descongele su pila de efectivo".



El Banco de Rusia introdujo controles de capital después de que los gobiernos internacionales congelaran sus reservas extranjeras. Las restricciones han elevado la posibilidad del primer incumplimiento de la deuda de la nación desde 1998.



El banco central también mantendrá cerrado el mercado de valores de la Bolsa de Moscú hasta al menos el 18 de marzo, extendiendo un cierre récord destinado a proteger a los inversionistas nacionales del impacto de las duras sanciones por la invasión rusa de Ucrania.



Siluanov prometió continuar ayudando a los bancos rusos que se encuentran en una situación difícil. El nivel actual de reservas permite que incluso los bancos funcionen "que se han convertido en el sujeto de las sanciones más duras".