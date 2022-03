El centro de Jarkov, bombardeado por Rusia

martes, 1 de marzo de 2022 07:16

El ejército ruso bombardeó hoy el centro de Jarkov, segunda ciudad más poblada de Ucrania, y los proyectiles impactaron los edificios gubernamentales ubicados en la plaza principal, denunciaron las autoridades locales.



"Esta mañana la plaza central de nuestra ciudad y la sede del gobierno local de Jarkov fueron atacados de una forma criminal", indicó el gobernador regional, Oleg Sinegubov en su canal de Telegram.



"El ocupante ruso continúa usando armas pesadas contra la población civil", escribió el dirigente citado por la agencia de noticias AFP e informó que todavía no se conoce el número de víctimas.



En su publicación, que ya circula por las redes sociales, se ve el video de un misil que cae contra el edificio administrativo, lo que provoca una gigantesca explosión en momentos en que circulaban varios autos por la zona.



Jarkov es una ciudad de 1,4 millones de habitantes, con una gran población rusoparlante, que está muy cerca de la frontera con Rusia.



La ciudad está bajo un asedio constante desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó la invasión contra Ucrania el jueves pasado.



"En estos momentos el enemigo está atacando de forma cínica la parte central de Jarkov", señaló por su parte el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano y precisó que los ataques alcanzaron también el edificio de la Ópera, la Filarmónica y una zona residencial.



El organismo destacó que los equipos de emergencia no pueden desplazarse a causa de estos ataques y pidió a los residentes de la ciudad "que no abandonen los refugios y que recen por los soldados", consignó la agencia de noticias Europa Press.



El gobernador Sinegubov indicó además que los bomberos apagaron al menos 24 incendios causados por los últimos ataques con artillería rusos, según informó la agencia ucraniana de noticias UNIAN.



Ayer, las autoridades locales anunciaron que al menos 11 civiles murieron durante bombardeos rusos sobre barrios residenciales de Jarkov.