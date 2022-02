¿Qué significa que en el horóscopo chino este sea el año del "tigre de agua"?

sábado, 5 de febrero de 2022 19:20

El pasaje de un animal del horóscopo chino a otro marca el comienzo del Año Nuevo chino y, en esta oportunidad, el traspaso se dará del búfalo de metal hacia el tigre de agua, lo cual implica un "cambio abrupto porque es un animal en donde la energía es más impetuosa", dice Gustavo Ng, periodista e investigador de la cultura china desde hace 10 años.



Además de ser un investigador apasionado, en el horóscopo chino Gustavo es tigre de agua.



Sobre este animal, que es el que regirá el próximo año para la cultura china, Ng explicó que se lo considera el "rey de la tierra", e "impera sobre la realidad y dicta sobre ella".



"Es un año donde esa es la fuerza que comanda: no se acepta nada, ni la pandemia, ni el capitalismo ni la supremacía de China. Además, implica un año con mucha energía, que si está bien encauzada es una maravilla y si no, es un despelote, una promesa de problemas. Hay que tener cuidado porque la energía del tigre muchas veces es incontrolable", detalla Gustavo que año tras año publica libros sobre el horóscopo chino.



Sin embargo, el elemento que regirá el año -el agua- puede apaciguar la energía "impetuosa" del tigre, indica el investigador.



"El agua en general es un estado de la energía que hace que las cosas sean más adaptables, que fluyan y no se trunquen. Esto suaviza al tigre que por lo general choca y no es flexible. Además, el agua tiene efectos benéficos cuando es contenida. Esto significa que a toda esa fuerza del tigre hay que tratar de contenerla y encauzarla", dice.



"Si a un chino le preguntan en qué año está va a responder 'el año del tigre' o, más específicamente, 'tigre de agua'", señala Ana Kuo, presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Chino Argentina.



En este sentido, Kuo desarticula un mito extendido en Occidente sobre el año por el que se rige China que para el entrante año sería el 4.720.



"El 4720 es un año que hace referencia al emperador Amarillo y al comienzo de la historia. Sin embargo, los chinos en general no conocen ese año. Es algo occidental. Yo al principio no sabía qué era", dice.



Y enfatiza: "Lo cierto es que el Año Nuevo chino se celebra independientemente de las dinastías. Es decir que no se celebra de acuerdo a ese calendario sino, fundamentalmente, por el traspaso del animal".