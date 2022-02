Por qué Rusia atacó Ucrania: las claves

jueves, 24 de febrero de 2022 10:34

Desde el Euromaidán, la serie de manifestaciones europeístas y nacionalistas en Ucrania que derrocaron al presidente prorruso electo Víktor Yanukovic en 2013, las tensiones separatistas en el sudeste de la exrepública soviética explotaron y los temores de una eventual intervención rusa fueron creciendo.



La posterior anexión rusa de la Península de Crimea, la persistencia del conflicto en las provincias separatistas de Lugansk y Donetsk y la taxativa negativa de Moscú a que Ucrania integre la OTAN, hicieron trepar la tensión hasta concluir es los acontecimientos sucedidos hoy.



A continuación, se desarrollan los hitos del conflicto durante este año, 55 días en los que la crisis escaló a gran velocidad.



- 10 de enero: rusos y estadounidenses deciden apostar a la vía diplomática y empiezan una primera ronda de negociaciones en Ginebra.



- 12 de enero: durante el Consejo de la OTAN en Bruselas se ponen de manifiesto las diferencias irreconciliables entre la Alianza y Moscú.



- 14 de enero: las autoridades ucranianas culpan a Rusia de un ciberataque masivo, mientras Washington acusa al Kremlin de llevar a cabo "un ataque de falsa bandera" en Ucrania para crear un "pretexto" para una invasión.



- 18 de enero: Rusia inicia maniobras en Bielorrusia mientras el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, viaja a Europa e inicia nueva ronda de contactos diplomáticos que busca bajar el tono a la crisis.



- 19 de enero: la Casa Blanca asegura que cualquier agresión a Ucrania recibirá "una respuesta severa y unida" de EEUU y sus aliados.



- 21 de enero: el canciller ruso Serguei Lavrov y Blinken se encuentran en Ginebra y logran ganar algo de tiempo. El ruso asegura que Moscú no va a atacar Ucrania, y anuncia que EEUU le ha prometido responder por escrito a sus demandas de seguridad. Blinken ofrece diálogo pero advierte que cualquier invasión "será respondida".



- 23 de enero: Washington anuncia la repatriación de las familias de sus diplomáticos en Ucrania ante el riesgo de que Rusia invada ese país, una decisión seguida por otros países, como Reino Unido.



- 24 de enero: EEUU admite que podría enviar militares a Europa del este y los países bálticos, mientras la OTAN refuerza su flanco oriental y el Kremlin denuncia la "histeria" de Occidente.



- 29 de enero: el presidente de EEUU, Joe Biden, señala que su país planea desplegar tropas en el este de Europa y países de la OTAN "a corto plazo", días después de que el Pentágono asegurara que tiene a 8.500 soldados en "alerta máxima"



- 31 de enero: durante el debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis ruso-ucraniana, Moscú acusa a Kiev de estar formado por "puros nazis"



- 3 de febrero: EEUU denuncia que el mandatario ruso Vladimir Putin quiere justificar la guerra en Ucrania con un falso vídeo de una matanza de rusos en ese país.



- 7 de febrero: el presidente chino, Xi Jinping y Putin firman en Beijing una declaración en la que instan a que Occidente "abandone los enfoques ideologizados de la Guerra Fría" y piden a la OTAN que descarte la expansión en Europa del Este



- 8 de febrero: el presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con Putin en Moscú, le pide que no vaya a la guerra y asegura, tras su encuentro, que el líder ruso le ha garantizado que "no habrá escalada". Horas después, Putin lo humilla y niega haber prometido nada.



- 17 de febrero: Ucrania y los separatistas prorrusos se acusan mutuamente de bombardear la línea del frente en el Donbaas.



- 21 de febrero: Putin reconoce la independencia de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansky y da instrucciones para desplegar al ejército ruso en estos territorios rebeldes de Ucrania.



- 22 de febrero: Alemania anuncia que paralizará la certificación del gasoducto Nord Stream 2 y pocas horas después Biden confirma que sancionará a la empresa encargada de operar el proyecto.



- 23 de febrero: Ucrania declara el estado de emergencia y autoriza a sus ciudadanos a tener armas, la cancillería ucraniana pide todos los ciudadanos de esa nacionalidad que salgan "inmediatamente" de Rusia y horas después sufre un ciberataque.



- 24 de febrero. Rusia anuncia una "operación militar" en Ucrania y poco después comienzan los bombardeos en gran parte del país, incluida la capital. El presidente de Ucrania, Zelenski, activa la ley marcial y pide a los líderes mundiales "detener a Putin".