Rusia asegura que "por ahora" no enviará tropas a regiones separatistas de Ucrania

martes, 22 de febrero de 2022 12:46

Rusia dijo hoy que "por ahora" no tiene intenciones de desplegar tropas en las provincias separatistas del este de Ucrania cuya independencia reconoció, luego de que líderes occidentales afirmaran que soldados rusos ya ingresaron en ellas.



El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Andrei Rudenko, dijo, sin embargo, que Moscú enviará tropas a las provincias de Lugansk y Donetsk si hay "una amenaza" contra los dos territorios, que son fronterizos con Rusia y donde se habla ruso.



Sus comentarios llegaron de que varios líderes y funcionarios de países occidentales dijeran que ya se habían visto tropas rusas dentro de las provincias ucranianas luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera ayer su independencia y ordenara al Ejército "mantener la paz" en esas regiones.



Dos decretos firmados por Putin con esa instrucción al Ministerio de Defensa y publicados por el Kremlin no incluyen cronogramas de despliegue, que según Rusia busca defender a los habitantes de Lugansk y Donetsk de una ofensiva en curso del Ejército ucraniano.



Putin también firmó acuerdos de "amistad y ayuda mutua" con los líderes de ambas regiones del este de Ucrania.



"Hay prevista ayuda militar en el acuerdo (con los separatistas) pero no especulemos. Por ahora no vamos a enviar a nadie a ninguna parte", dijo Rudenko.



"Si hay una amenaza, entonces por supuesto otorgaremos nuestra ayuda según el acuerdo que ha sido ratificado", agregó, informó la agencia de noticias AFP.



Más temprano, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo que ya había tropas rusas en Lugansk y Donetsk, que están ubicadas en una región minera conocida como Donbass.



“Tropas rusas han entrado al Donbass. Consideramos al Donbass parte de Ucrania", dijo Borrel en París.



Sin embargo, haciendo una aclaración que podría complicar planes de la UE y Occidente de sancionar a Rusia por el reconocimiento de las regiones, Borrel agregó: "Yo no diría (que se trata de) una invasión propiamente dicha, pero hay tropas rusas en suelo ucraniano".



El primer ministro británico, Boris Johnson, al anunciar sanciones de su país contra cinco bancos y tres empresarios rusos, dijo hoy que tanques y blindados rusos fueron vistos en las provincias ucranianas de Lugansk y Donetsk luego de que Putin reconociera su independencia.



Johnson dijo que esto representaba una "renovada invasión" de Ucrania por parte de Rusia, que en 2014 se anexionó la península ucraniana de Crimea.



El Ministerio de Defensa de Polonia también dijo que tropas rusas ya habían ingresado en el Donbass.



Sin embargo, no todos los países de Europa coincidían.



Consultado sobre estas informaciones, el canciller de España, José Manuel Albares, respondió: "Si Rusia usa fuerzas contra Ucrania, las sanciones serán enormes".



Más de 14.000 personas han muerto en el Donbass en ocho años de combates entre el Ejército ucraniano y las milicias separatistas, que se alzaron en armas en 2014.



Ucrania no dijo que Rusia ya hubiera enviado tropas a Lugansk y Donetsk.



Tampoco se plegaron a las denuncias ni Francia ni Alemania, que son garantes de un acuerdo firmado en 2015 entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto en el Donbass.