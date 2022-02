Cambios en Inglaterra: infectados de coronavirus no deberán autoaislarse

lunes, 21 de febrero de 2022 16:18

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy que el aislamiento obligatorio de las personas infectadas de coronavirus finalizará en Inglaterra el próximo jueves, con lo que se elimina la principal restricción que quedaba contra el virus tras dos años de pandemia, a pesar de las preocupaciones de los expertos en Salud y grupos de personas vulnerables.



"A partir de este jueves pondremos fin a la obligación legal de autoaislarse tras una prueba positiva (de coronavirus)", enfatizó Johnson a los diputados en el Parlamento, informó la agencia de noticias AFP.



Además, comunicó que se dejará de proporcionar testeos gratuitos desde el 1 de abril, a menos que se trate de personas de la tercera edad que presenten síntomas y los incluidos entre la población vulnerable.



La estrategia del Gobierno británico se enmarca en el plan Vivir con la Covid-19, por lo que se espera que se emita una nueva guía, similar a la ya publicada sobre la gripe estacional, diseñada para permitir que las personas tomen sus propias decisiones sobre el riesgo de contraer o transmitir el virus, informaron los medios británicos.



De acuerdo con Johnson, los niveles de inmunidad en Inglaterra son "altos" y las cifras de muertes son "bajas", por lo que se habilita el levantamiento de las restricciones, informó la agencia de noticias Europa Press.



También lamentó que el coste económico de las medidas impuestas para contener la pandemia es "alto" y sostuvo que es "hora de dejar de pagar el alto precio" de coronavirus.



El flamante anuncio de Johnson suscitó una oleada de críticas, como la del líder de la oposición Keir Starmer, quien lo acusó de "caos" con su plan para convivir con la enfermedad y agregó: "parece que para él, convivir con la COVID-19 significa ignorarla".



En tanto, la asociación Familias Clínicamente Vulnerables, que reúne a unas 1.650 familias que cuentan entre sus integrantes con alguna persona que sufre inmunodeficiencia, advirtió que "una medida mal pensada para eliminar los aislamientos de las personas que dan positivo por coronavirus, será devastadora para las familias vulnerables de todo el Reino Unido".



"Está claro que la política del Gobierno ya no sigue la ciencia, como se nos dijo", lamentó a Télam Wong, vocera de la agrupación, y alertó que sin el respaldo del Gobierno para el aislamiento, las personas infectadas se verán presionadas para asistir a los lugares de trabajo.



"La gente está haciendo elecciones imposibles entre la vida y el sustento. Ya estamos viendo cómo pierden sus puestos de trabajo porque, sencillamente, son demasiado vulnerables para volver a ellos sin las suficientes atenuaciones", agregó.



Asimismo, denunció que las dosis de refuerzo disminuyen para las personas vulnerables y que apenas el 15% de los pacientes que reúnen los requisitos tienen acceso a los antivirales.



También Anthony Costello, profesor de salud infantil internacional y director del instituto UCL para la salud global en Londres, se mostró en desacuerdo con la medida.



Si "detenemos el aislamiento, el virus se propagará. La preocupación por levantar las restricciones obligatorias es que no solo le decimos a nuestra población que realmente no hay nada de qué preocuparse, sino que se lo decimos al mundo", afirmó el experto, en declaraciones a la BBC.



Según Costello, el virus no se puede controlar, "porque nadie sabe dónde está la amenaza" y se necesita lograr el equilibrio correcto de las restricciones "para devolverle a la gente las libertades".



"Estamos aprendiendo a vivir con el Covid. Se trata de cómo avanzamos a largo plazo a medida que gradualmente buscamos que pronto la pandemia se vuelva endémica", explicó.



En tanto, en Irlanda del Norte las restricciones obligatorias se levantaron la semana pasada, pero aún se recomienda el uso de barbijos en algunos lugares públicos, mientras que en Escocia y Gales muchas reglas como el aislamiento, barbijos y distanciamiento social todavía están vigentes.



El Gobierno de Gales, por su parte, aseguró que cualquier decisión de cambiar el Programa Nacional de Pruebas existente sería prematuro e imprudente.



"En Gales, continuaremos tomando decisiones para proteger la salud de las personas en función de la evidencia científica disponible para nosotros", dijo un vocero del Gobierno galés a la BBC.