Murió el actor Robbie Coltrane, que interpretó a Hagrid en la serie Harry Potter

viernes, 14 de octubre de 2022 14:18

Robbie Coltrane, el actor escocés que interpretó a Hagrid en la saga de Harry Potter, murió hoy a los 72 años. Así lo confirmó el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Histórico comediante y con una larga trayectoria, Coltrane se hizo famoso internacionalmente por su rol de Rubeus Hagrid, el gigante guardián de las llaves del Colegio Hogwarts desde la primera hasta la última película de la saga Harry Potter.

Quién era Robbie Coltrane, el actor que encarnó a Hagrid en “Harry Potter”

Robbie Coltrane había nacido como Anthony Robert McMillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia, hijo de un médico y una maestra. Luego de graduarse en la Escuela de Arte de Glasgow, continuó sus estudios de arte en el Colegio Moray House de Edimburgo.

Pero finalmente lo abandonó para iniciar una carrera como comediante en clubes nocturnos de Edimburgo. Es entonces cuando dejó de llamarse McMillan para convertirse en Coltrane, en honor a la leyenda del jazz John Coltrane.

Sus primeros trabajos televisivos fuera de los shows de humor que daba fueron en Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. Con el tiempo, se convirtió en uno de los actores más recurrentes de la televisión británica con comedias como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco.

Fuente: TN