Las personas vacunadas reportaron 41% menos síntomas prolongados de coronavirus

jueves, 27 de enero de 2022 13:17

Las personas que recibieron dos dosis de vacunas contra el coronavirus reportaron 41% menos de síntomas prolongados de Covid (después del momento de la infección aguda) respecto de aquellas que no estaban vacunadas, según un reciente estudio preliminar del Reino Unido basado en encuestas de autorreportes de quienes tuvieron la enfermedad.



El informe, realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, analizó los datos de 6.180 participantes de la Encuesta de infección por coronavirus (Covid-19) del Reino Unido (CIS) de entre 18 y 69 años que dieron positivo en la prueba de Covid-19 entre el 26 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de 2021.



Tomando como definición de Covid prolongado a la experimentación de síntomas más de 4 semanas después de haber tenido la infección, los autores encontraron que "el 9,5% de los participantes del estudio con doble vacunación informaron síntomas prolongados de cualquier gravedad, en comparación con el 14,6% de los participantes sociodemográficamente similares que no estaban vacunados cuando se infectaron".



"Las estimaciones correspondientes para los síntomas prolongados de Covid lo suficientemente graves como para provocar una limitación de las actividades cotidianas fueron del 5,5% y el 8,7%", para vacunados y no vacunados respectivamente.



En el trabajo "no hubo evidencia estadística de que la relación entre el estado de vacunación en el momento de la infección y la probabilidad de informar síntomas prolongados de Covid difiriera según si los participantes recibieron vacunas de vector de adenovirus (Oxford/AstraZeneca) o ARNm (Pfizer/BioNTech o Moderna)".



No obstante, el informe señaló que "este análisis se basó en datos hasta el 30 de noviembre de 2021, se necesita un tiempo de seguimiento más largo para evaluar el impacto de las dosis de refuerzo y la variante Ómicron"



Y añadió que "además, la naturaleza observacional del análisis significa que no podemos decir si la vacunación contra el Covid-19 causó cambios posteriores en la probabilidad de autoinforme de Covid prolongado".



En ese contexto, los autores señalaron que "Long Covid (o Covid prolongado) es un fenómeno emergente que aún no se comprende completamente. Las estimaciones presentadas en este comunicado son experimentales; se trata de una serie de estadísticas que se encuentran en fase de prueba y aún no totalmente desarrolladas".