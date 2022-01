Chile cierra un paso internacional por el aumento de casos de coronavirus

viernes, 14 de enero de 2022 22:32

Autoridades del complejo fronterizo Los Libertadores informaron esta tarde que mañana no se atenderá el ingreso y egreso al turismo en ese paso entre la Argentina y Chile y explicaron que la vía sólo estará abierta para el transporte de carga.



La decisión fue tomada a causa de un aumento en el número de casos positivos de coronavirus entre los empleados del complejo.



La información fue difundida oficialmente por Aduana Chilena, que señaló a través de Twitter que “las autoridades han dispuesto que mañana, sábado 15 de enero, en el complejo Los Libertadores no se atenderá el ingreso y egreso a al turismo (vehículos particulares y colectivos)”.



“Las presentes medidas restrictivas no incluyen al transporte internacional de cargas que continuará transitando con normalidad, y son totalmente ajenas y escapan a la responsabilidad de las autoridades argentinas”, indicaron desde El Paso Cristo Redentor, desde el lado argentino.



Según se indicó, los casos confirmados de Covid-19 afectaron a funcionarios de los servicios de control que durante estos días se habían desempeñado en la avanzada fronteriza.