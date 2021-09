Youtubers entraron a una casa abandonada y hallaron un verdadero tesoro que estaba por ser desechado

martes, 21 de septiembre de 2021 09:39

Unos youtbers que se dedican a buscar objetos de valor entraron a una vivienda deshabitada y encontraron un tesoro de videojuegos en una habitación que estuvo cerrada con llave por más de 20 años. En la colección rescatada hay títulos de juegos que ya no se consiguen y su cotización asciende a los 100.000 dólares.

Aimee y Korbin, los protagonistas del canal de YouTube “Cheap Finds Gold Mines” estaban grabando uno de sus clásicos vídeos. Habían localizado previamente cosas de valor en este tipo de edificaciones en desuso. Pero nunca una colección así.

Entre los escombros, la basura y muchos insectos, estos jóvenes hallaron numerosas cajas, las cuales estaban aún cerradas, de videojuegos para PS1, PS2 y PS3, además de Xbox 360 y GameCube de Nintendo y otros objetos coleccionables como revistas para gamers y cintas VHS.

Además, en el botín hay títulos legendarios como The Legend of Zelda: The Wind Waker y una edición limitada de Resident Evil 4 que incluye un mando con forma de motosierra. Por fortuna, los youtubers los rescataron previo a que la casa sea demolida y todas las copias de los videojuegos terminen en la basura.

Toda esta "aventura" quedó grabada en una serie de clips, entre los cuales se pueden encontrar cosas que no son toleradas por personas impresionables. "Una vez que llegamos a la casa y vimos la calidad de cosas que había, no iba a volverme a mi casa a cambiarme”, explicó Korbin en referencia a que no tenía en ese momento guantes ni pantalones largos para evitar tener contacto con insectos y objetos podridos.

"Estamos salvando estos videojuegos, estamos salvando un trozo de historia y estamos salvando un trozo del corazón de este tipo", reflexionó la joven, quién junto a su compañero se dedican a otra actividad. La misma es revender productos de segunda mano.

Este dúo decidió averiguar a quién pertenecía esta casa antes de que sea abandonada. Es así que pudieron contactarse con una mujer, la cual contó que la habitación en donde se hallaban esta colección le pertenecía a su tío. El hombre vivió en esa casa entre 1965 y recién en 2019 tuvo que dejar la vivienda a causa de una enfermedad.

Según reveló el sitio Kotaku, los jóvenes se quedaron con 20.000 dólares tras este hallazgo en la casa abandona. Esto se debe a que se llevaron el 20% de lo recaudado tras dividirlo con otros ocho revendedores.

Fuente: Crónica