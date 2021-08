Suiza le contestó a Sabina Frederic con un picante video

lunes, 30 de agosto de 2021 14:01

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, fue consultada ayer por un caso de inseguridad en la localidad bonaerense de Ituzaingó y, ante una pregunta sobre si había que emigrar del país para dejar de sentir miedo, hizo una polémica comparación: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”.

Esta frase fue criticada por diferentes dirigentes de la oposición, e incluso del oficialismo, como su par bonaerense, Sergio Berni, que la acusó de estar “de joda toda la pandemia” del coronavirus. Pero también generó una réplica por parte del embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenberg.

El "aburrido" de Federer uD83DuDE43 pic.twitter.com/aJUnheG1d3 — Embajador Heinrich Schellenberg (@SwissAmbArg) August 30, 2021

El representante diplomático utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar un video de promoción turística del país europeo protagonizado por el tenista Roger Federer y el actor Robert De Niro, con una pequeña frase: “El aburrido de Federer”. En el minuto y medio de duración, se hace referencia a las principales atracciones y paisajes, una placa con los Alpes suizos de fondo afirma: “Cuando necesitas unas vacaciones sin drama, necesitas Suiza”.

En una entrevista con radio Mitre, Frederic argumentó su comparación al señalar que “hay que tratar de hacer este país lo mejor posible”. “Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, agregó. Y esta mañana, en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red, afirmó que no se arrepiente de la frase, pero reconoció que le faltó desarrollarla.

“Representa mi pensamiento. ¿Mi pensamiento es horrible? No hablé del tema de seguridad. Estoy diciendo que tiene que ver con la cuestión política, con lo que hay para hacer. Es un lugar que no hay nada para hacer porque está todo resuelto. Argentina es mi país, tiene todo para hacer y elijo vivir acá”, explicó.

Berni, que esperaba su turno para hablar en la misma emisora, escuchó las palabras de la Ministra de Seguridad y reaccionó. “Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando; con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, analizó.

“La ministra habla como antropóloga y se olvida que es ministra; para ella el Conurbano es el campo del onanismo intelectual”, señaló el funcionario nacional, en otro capítulo del larga enfrentamiento que mantiene con Frederic.

Y disparó: “Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández”. “¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?”, completó.

En tanto, la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, también manifestó sus críticas en radio Rivadavia. “Lo primero que demuestra es que no conoce cómo se vive en el conurbano, no sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana y esperar el colectivo mirando para todos lados para ver si alguien viene y te roba, no sabe lo que es volver a tu casa de noche con un auto y dar vueltas y vueltas para ver que nadie te siga para abrir el portón”.

“Ninguna familia de víctimas de homicidio puede pensar que es divertido. Es vivir otra realidad y confirmar otra vez mas que son parte de una casta política que no vive como el resto de los ciudadanos porque nadie que conoce la inseguridad puede afirmar una cosa así”, añadió.

Fuente: Infobae