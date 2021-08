"Lo amo y él me ama a mí": le prohibieron la entrada al Zoo para ver a un chimpancé

miércoles, 25 de agosto de 2021 19:25

El Zoológico de Amberes en Bélgica le cerró las puertas a Adie Timmermans, una mujer que concurría regularmente y desarrolló un vínculo impensado con un chimpancé de 38 años. Según empleados del parque, el hecho generó inconvenientes en el animal y decidieron que aquella "relación cercana" tenía que terminar.

"Amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Por qué me quieren quitar eso?", expresó la mujer. Timmermans visitaba recurrentemente al primate macho durante cuatro años y así forjaron una relación. Sin embargo, esto provocó que el chimpancé sea excluído por su grupo, por lo que los funcionarios se vieron obligados a que pierda definitivamente el contacto con la mujer y recupere el vínculo con su manada.

"Cuando Chita está rodeado constantemente de visitantes, los otros monos lo ignoran y no lo consideran parte del grupo, a pesar de que esto es importante para él”, declaró a ATV un vocero del zoológico. “Después permanece sentado y solo fuera del horario de visita”, agregó.

La noticia no le agradó para nada a Adie, quien se negó firmemente a esta prohibición y la consideró sumamente injusta, ya que la norma solo aplicó a ella y no a los otros visitantes que también visitaban regularmente a "Chita" sin ninguna restricción, según consigna Daily Mail.

Fuente: Crónica