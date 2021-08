Cuba informa un récord diario de casos de coronavirus

martes, 24 de agosto de 2021 12:16

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy 9.907 nuevos casos de coronavirus, un dato que la isla no había registrado en toda la pandemia y que agudiza la tendencia al alza que comenzó a dispararse en junio y que elevó la cifra diaria de fallecidos hasta casi el centenar.



Hasta el día de hoy las autoridades sanitarias cubanas registraron 602.526 contagios, de los cuales más de 50.000 son considerados activos. En dos regiones, Pinar del Río y Cienfuegos, se notificaron cifras inusuales de más de un millar de nuevos positivos en un solo día, con 1.725 y 1.316 casos adicionales, respectivamente.



Los fallecidos en la isla ya son 4.710, contabilizados los 92 informados en las últimas 24 horas, mientras el Ministerio de Salud alertó también en su balance oficial de 134 pacientes en estado crítico y otros 344 en estado grave, según informó la agencia de noticias Europa Press.



El Gobierno endureció en estas últimas semanas algunas restricciones para contener la pandemia y tiene pendiente decidir el inicio del año escolar, un tema sobre el que la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, explicó a la televisión pública que están todavía analizando la situación.



"No estamos dando fechas porque realmente hay que esperar que la situación epidemiológica mejore", dijo. Las autoridades cubanas, entretanto, defienden su campaña nacional de vacunación, construida a partir de fármacos de fabricación propia.



Más de 5 millones de personas recibieron al menos una dosis de alguna de las vacunas desarrolladas en la isla, mientras que 3,1 millones ya alcanzaron la tercera dosis. Cuba espera tener vacunada al 100% antes de finalizar el año, pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos que incluye insumos médicos, y convertirse en el primer país del mundo en inmunizar a toda su población con vacunas propias.



En total, son cinco los fármacos desarrollados en la isla (Abdala, Soberana 02, Soberana 01, Mambisa y Soberana Plus), más un sexto en estudio junto a científicos chinos, llamado Pan-Corona, y que apunta ser un inmunizante de próxima generación que sea más efectivo ante las distintas cepa del SARS-CoV-2.



Abdala, Soberana 02 y Soberna Plus son los tres inoculantes que ya recibieron una autorización de emergencia para su uso por el ente regulador cubano.