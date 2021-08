Chile afirmó no tener "comunicación" con Argentina para reabrir la frontera

jueves, 12 de agosto de 2021 16:54

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, afirmó hoy que su país no tiene "comunicación" con autoridades de la Argentina para la reapertura de las fronteras terrestres cerradas hoy por la pandemia y dijo que no existen "todavía conversaciones oficiales" para coordinar el trabajo.



La directora nacional de Migraciones argentina, Florencia Carignano, dijo esta semana que el Gobierno analiza reabrir las fronteras con Uruguay y Chile a partir del próximo 6 de septiembre, así como llevar a 2300 el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país, siempre que la curva de casos de coronavirus siga en descenso.



El titular de Salud chileno calificó esa posible medida como "unilateral" y dijo que el Ejecutivo que compone no tiene estudiado ninguna fecha "por el momento" para reabrir el paso fronterizo terrestre de ambos países.



"El anuncio de la hermana Argentina es unilateral", reafirmó el ministro al ser consultado por el tema.



Por otro lado, las autoridades sanitarias chilenas reportaron hoy 1.128 casos nuevos de coronavirus y 86 fallecidos en las últimas 24 horas.



Con estas cifras, Chile acumula 1.626.594 contagiados y 36.243 decesos desde el inicio de la crisis sanitaria.



El balance detalló que la tasa de positividad de exámenes PCR realizados a nivel nacional fue de 1,7% a nivel nacional, 2% en la Región Metropolitana y de 4% en la norteña región de Tarapacá.



También se informó que 18 comunas (barrios) avanzan a la fase 4 del plan oficial, llamado Paso a Paso, por la baja en los índices de contagio y el crecimiento de la cantidad de personas vacunadas contra el coronavirus.



El país trasandino informó que hay 13.501.502 personas inoculadas con al menos una dosis.