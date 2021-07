OMS alerta sobre un nuevo aumento de casos y muertes por la variante Delta

miércoles, 14 de julio de 2021 13:16

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que hubo casi 3 millones de casos de coronavirus en todo el mundo la semana pasada, un aumento del 10%, acompañado por un aumento del 3% en las muertes, revirtiendo una tendencia de nueve semanas de disminución de la incidencia de la Covid-19.



En su informe semanal emitido hoy, el organismo de salud de la ONU señaló que la mayor cantidad de casos nuevos fueron de Brasil, India, Indonesia y el Reino Unido.



La OMS indicó que la variante Delta, altamente contagiosa y de mucho más fácil propagación, está ya en 111 países desde que se detectó por primera vez en India y espera que se convierta en dominante a nivel mundial en los próximos meses.



Asimismo advirtió que podrían surgir versiones más transmisibles del virus y "junto con la relajación y el uso inadecuado de las medidas sociales y de salud pública y una mayor movilidad y mezcla social", numerosos países verían casos más altos, hospitalizaciones y muertes.



La organización reconoció que muchos países ahora enfrentan una "presión considerable" para levantar todas las restricciones restantes, pero alertó que "una planificación o evaluación inadecuada del riesgo de transmisión durante cualquier reunión o viaje brinda la oportunidad de que el virus se propague".



En Italia, ante el avance de la variante Delta, que la semana próxima podría ser ya la predominante en Italia, el Gobierno se prepara a "prorrogar por al menos dos meses" el "estado de emergencia", que enmarca las medidas de lucha contra el coronavirus a nivel nacional y está vigente hasta el 31 de julio, dijeron hoy autoridades.



Por el contrario, el Gobierno de Israel se muestra reacio a nuevas restricciones, pese a que el país informó hoy más de 750 casos por segundo día en medio de un rebrote atribuido a la variante Delta y de la alarma entre las autoridades por la posible propagación de la subvariante Delta Plus.



Las autoridades informaron que entre los contagiados hay 51 pacientes infectados con la Delta Plus, una subvariante más contagiosa de la Delta, detectada en Israel hace solo seis días.



Aún se desconoce mucho sobre esta nueva variante, que tiene una mutación adicional de la Delta, ya veces más contagiosa que la cepa original del virus, detectada en China a fines de 2019, responsable del 90% de los casos de las últimas semanas en Israel.



En tanto Rusia, donde la reticencia de la población para vacunarse es muy alta y la contagiosa variante Delta ya es la dominante, batió su propio récord por segunda jornada consecutiva y superó las 145.000 casos, informó hoy el organismo ruso de lucha contra la pandemia.



En tanto, Australia lucha por frenar el persistente brote también impulsado por la variante Delta y su Gobierno determinó que los 5 millones de habitantes de Sydney, la ciudad más grande del país, deberán pasar "al menos" dos semanas más en confinamiento.



La decisión se adoptó en momentos en que la ciudad atraviesa su tercera semana de cierre.



El cierre debía terminar el 16 de julio, pero fue aplazado al 30 de julio, pero se volvió a prorrogar hoy debido al actual brote de Covid-19 que comenzó a mediados de junio y ya acumula 864 casos.



La variante Delta también está presente en la pequeña nación insular oceánica de Fiyi, que la semana pasada hizo obligatoria la vacunación para poder trabajar en medio de cifras sin precedentes de casos y muertes por el coronavirus.



El Ministerio de Salud de Fiyi informó hoy por primera vez 10 muertos por coronavirus, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia, aunque aclaró que los deceso ocurrieron en los últimos seis días.



Fiyi, un país de 930.000 habitantes, acumula 12.666 casos de coronavirus y 69 muertes desde el inicio de la pandemia, cuyo primer caso se notificó en marzo de 2020.



Pese a que los números no son significativamente elevados, 11.596 contagios y 67 decesos se registraron durante el actual brote por la variante Delta, que comenzó en abril.