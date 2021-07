La youtubers Dina Stars fue detenida por la policía cubana mientras daba una entrevista en vivo

martes, 13 de julio de 2021 15:41

Cuba ha salido a la calle para denunciar la dictadura imperante desde hace décadas y la represión policial y gubernamental no se ha hecho esperar. Eso mismo es lo que se ha vivido este martes durante una conexión en directo con Todo es mentira, donde una youtuber cubana, Dina Stars, ha sido detenida en pleno directo.

“Hace mucho tiempo que no creemos en ningún régimen”, se encontraba narrando Dina Stars cuando de repente un grupo de policías la han cogido para llevársela en pleno directo. Y eso que minutos previos apuntaba que hacía “responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”.

“La seguridad está fuera, tengo que salir”, explicaba la joven mientras desde el plató de Todo es mentira Pilar Rahola señalaba que “la van a detener”. Y así ha ocurrido. “No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora”, explicaba Marta Flich, preocupada por lo que pudiese ocurrir.

En ese punto Dina reaparecía con un mensaje breve: “Hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir, me han dicho que les acompañe”. En ese punto se ha ido. Una detención que para la presentadora de Todo es mentira era “inédito” en televisión y que ha dejado boquiabiertos a todos.

Fuente: La Vanguardia