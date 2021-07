El Papa Francisco reapareció en público tras la operación de colon

domingo, 11 de julio de 2021 07:49

El papa Francisco reapareció hoy en público tras la operación de colon a la que fue sometido el domingo pasado, mientras continúa con su recuperación por la que mañana podría ser dado de alta.



"Me alegra poder mantener la cita dominical del Ángelus también aquí desde el Hospital Gemelli", dijo el Papa, de buen humor y sonriente, al celebrar desde el centro sanitario en el que está internado hace una semana la tradicional oración dominical.



"Doy las gracias a todos: he sentido mucho su cercanía y el apoyo de sus oraciones. Gracias de todo corazón", agregó el pontífice hacia los fieles que desafiaron los más de 30 grados que se registraban en la "ciudad eterna" apenas pasado el mediodía.



En su mensaje desde el centro en el que su antecesor Juan Pablo II encabezó 22 Ángelus durante su pontificado, Jorge Bergoglio, de 84 años, contó que "en estos días de hospitalización he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países".



Según lo informado el lunes pasado por el Vaticano, Francisco, que estuvo acompañado durante su mensaje por un grupo de niños enfermos internados en el Gemelli, podría dejar mañana la internación, si no surgen complicaciones a su salud.



Por el momento, y tras haberse sometido con buen resultado a diversas pruebas clínicas, que incluso descartaron la presencia de cáncer, el Papa solo tuvo "unas décimas de fiebre" el martes, que no volvieron a aparecer, informó el Vaticano.



Desde el domingo, cuando fue operado durante tres horas a raíz de "una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante", el pontífice se recupera en el piso 10 del Gemelli, desde donde sigue con atención la vida de la Iglesia y los eventos cotidianos tras la inervención hecha con anestesia general y que incluyó una "hemicolectomía izquierda", que implicó la extracción de la parte izquierda del colon.



Si bien en principio la idea del Papa y del equipo médico comandado por el cirujano Sergio Alfieri era realizar una laparoscopía, la complicación para llegar al colon por ese método obligó a que Bergoglio fuera operado "a cielo abierto", afirmaron fuentes vaticanas a Télam.



En ese marco, en las últimas horas el Papa no solo ya se alimenta de forma regular, sino que además celebró misa con el personal sanitario que lo asiste y retomó la actividad laboral desde el Gemelli, informó el sábado su vocero.



Durante su mensaje de este domingo, frente a fieles y doctores, Francisco resaltó desde el piso 10 del Gemelli "un sistema sanitario que garantice un buen servicio accesible para todos".



"No debemos perder este bien tan precioso ¡Tenemos que mantenerlo!", convocó en esa dirección.



"Para ello debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere la contribución de todos", animó a los fieles.



"Quiero expresar mi aprecio y mi aliento a los médicos y a todo el personal sanitario y hospitalario. Y recemos por todos los enfermos, especialmente por los que se encuentran en las condiciones más difíciles: que no se deje a nadie solo, que todos reciban la unción de la escucha,de la cercanía y del cuidado", finalizó.