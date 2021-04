"Ayúdenme, estoy secuestrada por mi hija y su esposo", el desesperado pedido de una anciana al vacunarse

martes, 6 de abril de 2021 00:00

Desesperado. Así es el pedido que expresó una anciana en un papelito que entregó a las enfermeras al momento de ser vacunada contra el coronavirus. El hecho ocurrió este domingo en el centro de vacunación que está establecido en la escuela vocacional número 7 en la localidad de Iztapalapa, en México

"Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo", dice al principio de la carta que fue entregada por la abuela a la enfermera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

"Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor", expresó la anciana que denunció a su hija de 39 años de edad y el esposo de ésta de 59 años. Ambos fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica y realizará las indagatorias pertinentes.

Por su parte, la abuela fue resguardada y trasladada a un lugar seguro, donde fue atendida y cuidada hasta que la justicia decida.