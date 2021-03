Reto: encontrá al depredador del ciervo oculto en la imagen

miércoles, 31 de marzo de 2021 17:42

Como todas las semanas te traemos un reto viral para que para que puedas entretenerte en tus ratos libres y desafiar tus sentidos.

Como verás el test te muestra una imagen donde se ve un ciervo rodeado de arbustos. El objetivo es que puedas encontrar al depredador que se encuentra oculto entre los arbustos. Pero te advertimos que no es nada fácil.

A priori, te puede resultar fácil pero ya descubrirás que no lo es, ni tampoco es la primera opción que pensas. Como siempre te resaltamos, en este tipo de reto viral es importante que puedas observar más allá de lo que se ve a simple vista. Para esto, es muy necesario que mantengas la calma, controles tu ansiedad y seas perseverante.

Mirá con detenimiento cada detalle. Recordá que el truco de estos virales está en la perspectiva desde la que observás las imágenes.

Han sido muy pocos los usuarios que han logrado descifrar este reto viral, cuya dificultad radica en encontrar al animal oculto tan solo 30 segundos.

Observá bien la imagen y recordá que el animal que tenes que encontrar se ubica por encima en la cadena alimenticia. Prestá mucha atención a los detalles de los arbustos.

¿Lo lograste? Si es así te felicitamos, sino te mostramos la solución a continuación.

Ahora que viste la resolución, ¿qué te pareció el viral? Viste que no era tan sencillo. El rostro se encontraba inteligentemente escondido.

Y si lo lograste, te felicitamos. Sos muy ágil y veloz. Si no te salió, no pasa nada. No todas las mentes actúan bajo presión y a tanta velocidad. Pero, mientras tanto, podés divertirte compartiendo este reto viral a tus amigos o familiares y ver si logran el objetivo.

No te quedes con las ganas, porque próximamente te traeremos otro desafío para que puedas volver a poner a prueba tus sentidos.