Entraron a un cine, robaron pochoclo, tuvieron relaciones y se quedaron dormidos

viernes, 26 de marzo de 2021 00:04

Para muchos la cita perfecta incluye flores, tragos, una cena, quizás ir a un lugar lindo y, si todo sale bien, terminar la noche envueltos en “el torbellino de la pasión”. Sí, tenemos un montón de eufemismos para hablar de relaciones sexuales. Por supuesto, todo queda opacado si lo comparamos con la salida de estos jóvenes rusos. En San Petesburgo se metieron en un cine, robaron pochoclo y bebidas, tuvieron sexo, se durmieron y se fueron, todo sin ser atrapados.

No todo fue positivo: al acceder en horas de la madrugada y con las salas cerradas no pudieron ver ninguna película. Todo no se puede (?). Lo bueno es que ahora, tras haber sido grabados, ellos son los protagonistas de su propia “historia de amor”. Vamos a obviar el detalle de que hicieron algo completamente ilegal, peligroso y que nadie debería imitar este tipo de actividades.

La noche de pasión y pochoclos fue filmada por las cámaras de seguridad el 15 de marzo en el cine Kinograd, ubicado dentro de un centro comercial. En la ciudad hay medidas de restricción impuestas por la pandemia del coronavirus, por lo que la pareja aprovechó la ocasión para irrumpir en el lugar.

En el video, que se hizo viral en las redes, se los ve robando pochochos y otros snacks, sirviéndose bebidas en vasos gigantes y finalmente, entrando a una de las salas para tener un poco de intimidad (!). Después de tener relaciones se quedaron dormidos y pasaron la noche en el cine. El famoso “pernocte”, de los hoteles alojamiento, pero en versión rusa, sin pagar y en el piso pegajoso de una sala. A pesar de eso lograron irse antes de ser detectados por los guardias.

¿Se portaron bien? Totalmente. Un vocero del cine informó que la pareja limpió todo lo que ensució antes de irse. Varios medios locales afirman que el cine les debería armar una función especial a los enamorados por ser tan considerados, aunque muchas personas creen que deberían ser castigados y además cuestionaron la seguridad del shopping.

“ ‘Aventuras nocturnas en Kinograd’. El cine Kinograd busca a una pareja que se coló en el cine cerrado del centro comercial South Pole por la noche para una cita romántica.‼ ️Queremos regalarles unas entradas Twin Cinema‼”, postearon desde la cadena de cines en Instagram. Le pidieron además a sus seguidores que etiqueten a amigos y conocidos a ver si logran dar con los “tórtolos”.

Aunque la noticia se hizo muy viral, la policía todavía no estaría investigando el incidente, presumiblemente porque desde la cadena de cines no hicieron una denuncia formal.

Fuente: TN