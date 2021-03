La OPS recomendó que se continúe usando la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus

miércoles, 17 de marzo de 2021 16:23

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó que "se continúe usando" la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus "tomando en cuenta que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos" para enfrentar la Covid-19, mientras "se investigan los casos presentados en Europa" por la aparición de trastornos de coagulación.



En un comunicado que se conoció hoy, fechado ayer, el organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que "hasta el momento", el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (PRAC, por sus siglas en inglés) "no ha encontrado una relación causal entre la vacunación y los trastornos de coagulación, los cuales pueden producirse por diferentes causas".



"Estos eventos se pueden presentar en las personas que ya han sido vacunadas, así como en aquellas que aún no han recibido la vacuna", expresó la organización internacional y manifestó que "a la fecha, el PRAC ha evaluado que la incidencia de eventos tromboembólicos en la población vacunada no es mayor que en la población general".



En ese sentido, dijo que el Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por sus siglas en inglés) de la OMS "está evaluando los datos que ha proporcionado la Agencia Europea de Medicinas (EMA), asociados a la distribución de dos lotes de vacunas de AZ, fabricados y distribuidos en Europa".



"La Directora de esta agencia ha manifestado recientemente que no hay indicios de que los eventos hayan sido causados por la vacuna", destacó la OPS en el texto y aseguró que "estos dos lotes que se analizan no se van a distribuir a través del mecanismo COVAX, ya que las dosis destinadas para este son producidas en la República de Corea y en India".



Asimismo, remarcó que "es importante aclarar que la vacunación contra la Covid-19 no reducirá las muertes por otras causas, incluso después de la vacunación". La OPS afirmó que los sistemas de vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (Esavi) de otros países de la región Panamericana "que están administrando la vacuna contra la Covid-19 del productor AZ, no han reportado señales de alarma con respecto a la seguridad de esta vacuna".



"Por tal motivo y tomando en cuenta que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos, la OPS/OMS recomienda que se continúe usando la vacuna de AstraZeneca para enfrentar la Covid19, mientras se investiga los casos presentados en Europa", subrayó. Por otra parte, sostuvo que "es indispensable" que los países "mantengan activo" el sistema de vigilancia de Esavi y realicen "el proceso de investigación y análisis de los casos presentados, conforme las orientaciones de la OPS/OMS".



"La información es revisada de forma permanente y se comunicará conforme haya nueva evidencia de relevancia para los países", expresó la organización internacional. Y finalizó el comunicado con la advertencia de que "mientras haya más vacunas de calidad disponibles contra la Covid-19, se estará más cerca de controlar la pandemia".



La OPS se pronunció de ese modo "frente a las preocupaciones que se han generado por la aparición de algunos trastornos de coagulación sanguínea en ciertos países de Europa, tras la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 producida por el laboratorio AstraZeneca (AZ)", y la "suspensión de la vacunación con la misma, bajo el principio de precaución, por parte de algunos países".