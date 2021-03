La OMS se reúne por la vacuna de AstraZeneca, aunque recomienda seguir usándola

martes, 16 de marzo de 2021 09:05

La Organización Mundial de la Salud (OMS) examinará hoy si la vacuna de AstraZeneca es segura, aunque por el momento sigue recomendado su uso, tras la suspensión decidida por varios países en Europa por precaución ante posibles efectos adversos.



Para no frenar sus campañas de inmunización, algunos Gobiernos se apresuraban a comprar otras vacunas, como Brasil, donde la pandemia arrecia y que anunció la adquisición de 100 millones de dosis a Pfizer/BioNTech.



La Unión Europea (UE), por su parte, acordó con estos laboratorios "acelerar" la entrega de 10 millones de dosis. Ayer, siete países europeos (Alemania, Francia, Italia, España, Eslovenia, Portugal y Letonia) se sumaron a la lista de aquellos que interrumpieron el uso de la vacuna del laboratorio anglosueco AstraZeneca.



La decisión se tomó después que se registraran problemas sanguíneos graves como trombos en personas inmunizadas. Los Gobiernos de esos países están a la espera de la opinión de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que se reunirá el jueves para estudiar el caso pero que insistió ayer en que los beneficios de la vacuna siguen superando los riesgos de efectos adversos.



El grupo de expertos de la la OMS sobre la vacuna, que "ha examinado los datos y se encuentra en estrecho contacto con la EMA", se reúne hoy para estudiar si la vacuna es segura, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo de la ONU.



Pero, por el momento, la organización aconseja seguir administrando este inmunizante contra el coronavirus. "No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca", dijo la responsable científica de la OMS, Soumya Swaminathan, citada por la agencia de noticias AFP.



"Hasta ahora, no hemos encontrado un vínculo entre estos hechos y la vacuna", añadió. La de AstraZeneca una de las vacunas contra el coronavirus más baratas, y es crucial para las naciones más pobres, ya que son mayoría en el programa Covax de la ONU que financia vacunas anti-Covid-19 para los países de bajos y medianos recursos.