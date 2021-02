EEUU detectó 471 casos de nuevas cepas de coronavirus

lunes, 1 de febrero de 2021 19:58

En medio de una nueva ola de coronavirus, Estados Unidos detectó 471 casos de nuevas variantes de la enfermedad en dos tercios de sus jurisdicciones, informó hoy la directora de la red estatal de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky.



"Las variantes siguen siendo una gran preocupación y seguimos detectándolas en Estados Unidos, con al menos 33 jurisdicciones que informaron 471 casos variantes al 31 de enero", expresó Walensky.



De los 471 casos de nuevas variantes, 467 pertenecen a la mutación británica de la Covid-19.



Los estados con más casos son Florida (147), California (113), Michigan (22) y Nueva York (42), notificaron los CDC y replicó la televisora Fox News.



Además, se detectaron tres casos de la mutación sudafricana, dos en Carolina del Sur y uno en Maryland; y un caso de la brasileña en Minnesota, que fue el primer estado en declarar la variante.



En la misma línea, los CDC comunicaron que los casos identificados no representan el número total de casos variantes que circulan en los estados y podrían no coincidir con los números informados por los departamentos de salud locales y estatales.



El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, que había sostenido que la mutación británica se volvería la dominante en el país a fines de marzo, afirmó que la vacunación será clave para detener la mutación del virus.



En paralelo, la ciudad de Nueva York publicó hoy los datos de vacunación contra el coronavirus hasta el 31 de enero.



En total fueron vacunados 302.663 habitantes, de una ciudad con más de 8 millones de habitantes, y los datos reflejan que un 48% de los vacunados son blancos, frente al 15% de latinos y un 11% de negros, según la televisora CNN.



En tanto, el cementerio más grande de Estados Unidos, Rose Hills Memorial Park and Mortuary, ubicado en el sur de California, debió ordenar unidades de refrigeración para guardar los cuerpos y las familias deben esperar un mes para los servicios funerarios.



El presidente ejecutivo del cementerio, Patrick Monroe, expresó que las familias han sido comprensivas y que muchas aún quieren un entierro para sus seres queridos.



Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia a nivel mundial, rozaba hoy los 21,2 millones de contagios y alcanzaba las 441.324 muertes por la Covid-19.



En las últimas 24 horas, se reportaron 111.896 infecciones y 1.794 decesos, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.