Expertos de Harvard aseguraron que no es necesario bañarse todos los días

Hábitos de salud e higiene conducen a las personas a bañarse la mayor cantidad de veces en una semana, debido a que, supuestamente, no ducharse es un síntoma de suciedad, sumado a que se podrían contraer enfermedades debido a la acumulación de mugre. En este sentido, te contaremos algunos beneficios de realizar un baño con frecuencia, mientras que también te presentaremos la posición de un catedrático de la Universidad de Harvard.

Bañarse a diario evitará que el cuerpo exhiba un mal olor debido a la suciedad, aunque esto también depende de la cultura en la que habite el individuo. Otro aspecto importante de este hábito que poco tiene que ver con la higiene y salud es que ayuda a despertarse, logrando una proactividad casi instantánea. En este sentido, para quienes defienden estas posturas, es vital ducharse constantemente.

Para Robert H. Shmerling, miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, escribió un artículo denominado “Showering daily, is it necessary?”, en donde expone los pro y contras de darse una ducha todos los días, marcando beneficios y desventajas para la higiene y salud. Siguiendo esta línea, el especialista sostiene que bañarse responde a una costumbre de limpieza influenciada por el consumismo: “¿Alguna vez ha notado que las instrucciones en las botellas de champú a menudo dicen ‘hacer espuma, enjuagar, repetir’? No hay una razón convincente para lavarse el cabello dos veces con cada ducha, pero se vende más champú si todos siguen estas instrucciones”, explicó Shmerling.

Además, profundizando sus argumentos, el especialista de Harvard agregó: “La piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias ‘buenas’ y otros microorganismos, que son eliminados al lavar y restregar, especialmente si el agua está caliente”. Por lo tanto, independientemente de la higiene y afectando a la salud, el cuerpo presentará algunas reacciones como piel irritada o reseca.

Siguiendo esta línea, el docente de la Universidad de Harvard sostiene que la piel está expuesta y por lo tanto la barrera que la protege se debilita a través de este hábito de higiene practicado constantemente. Mientras que la salud estará afectada por la utilización de jabones antibacterianos que alterarán el equilibrio del pH natural de la dermis. Además, el sistema inmune también estará perjudicado por duchas constantes ya que la limpieza impedirá a las bacterias buenas trabajar y fortalecerse.

Fuente: Terra México