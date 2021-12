¡Cuidado con el Grinch!: estos son los 4 signos del zodíaco que odian la Navidad

domingo, 12 de diciembre de 2021 13:06



Diciembre es una época del año esperada por muchas personas, por la magia de la Navidad y la emoción de finalizar un año más lleno de enseñanzas y empezar uno nuevo con numerosas oportunidades; y es que, se trata de una temporada que transmite alegría, emoción, paz, fraternidad, entre muchas otras cosas positivas.

No obstante, parece que no todas las personas lo toman de la misma manera, pues para algunos es, sencillamente, una fecha que preferirían saltarse o a la que no le encuentran mucho sentido; probablemente se trata de lo saturado que sienten el ambiente al estar decorado, no tienen ningún motivo ni ganas para celebrar, prefieren la soledad que estos eventos con más individuos, entre muchas otras razones.

De hecho, por lo general este tipo de seres pertenecen a cuatro signos, teniendo en cuenta que la personalidad y la vida de cada persona puede variar según la fecha en la que llegó al mundo; te contamos cuales son aquellos a los que se les conoce como los “Grinchs” del zodiaco.

Aries

Aunque los arianos son muy familiares y disfrutan las reuniones con sus seres más cercanos, consideran que esta es una de las celebraciones más superficiales, lo cual no se acopla muy bien a su personalidad; es por esta razón que las celebraciones navideñas no son mucho de su agrado, a menos que se haga de forma más íntima.

Cáncer

Los individuos nacidos bajo la influencia de Cáncer son, probablemente, los que tienen menor compatibilidad con la Navidad, pues no suelen ser demasiado expresivos y siempre preferirán la soledad; esto se debe a que no se les da muy bien lo de la socialización y en realidad llegan a sentir una gran incomodidad cuando se encuentran rodeados de tantas personas, bien sea en la calle o en sus propios hogares.

Virgo

Son muchas las razones por las que los pertenecientes a Virgo no toleran la Navidad; una de ellas es que son realmente rencorosos, por lo que no piensan intercambiar regalos con personas que antes se hayan portado mal con ellos. Por otro lado, no disfrutan mucho de la comida propia de diciembre, pues son muy estrictos con su alimentación, y eso hace que se cuiden muy bien en lo que consumen, aún si se trata de una época diferente en el año.

Escorpio

El último Grinch del zodiaco es Escorpio pues, a pesar de que es un signo muy fiestero, odia la Navidad porque sabe que tiene que controlarse un poco y eso es lo que jamás ha podido hacer; además, no está dispuesto a ser hipócrita, aparentando que aprecia a algunos seres queridos que en realidad no han estado presentes en su vida de forma constante.

