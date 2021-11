Histórica condena contra 70 miembros de la mafia más poderosa de Italia

sábado, 6 de noviembre de 2021 21:27

La Justicia italiana condenó hoy a un total de 70 miembros de la 'Ndrangheta, la mafia más poderosa de Italia, con penas de diez meses a 20 años en el mayor juicio contra este tipo de organización criminal desde finales de los años 1980 y a solo dos años de la mega operación policial que sacudió al país al desnudar presuntos vínculos entre este grupo y círculos masónicos, empresarios, fuerzas de seguridad, políticos y funcionarios.



Entre los condenados que más pena recibieron en este primer juicio abreviado se encuentran Domenico Macri, considerado jefe del ala militar del grupo; Pasquale Gallone, mano derecha del presunto jefe de la mafia Luigi Mancuso, cuyo juicio aún está en curso; y Gregorio Niglia, cuyo papel incluía la adquisición de armas y la extorsión.



"El fallo de hoy es un paso importante en todo el juicio. Un fallo que confirma plenamente el trabajo realizado por la Fiscalía fiscal", celebró el fiscal de Catanzaro, la capital de Calabria, Nicola Gratteri, luego que se conociera la primera sentencia del largo proceso, según el diario local La Reppublica.



"Ahora esperaremos la lectura detallada de los motivos de la sentencia para entender si se puede revisar alguna absolución y si podemos apelar. Pero entendemos que la sentencia de hoy demuestra plenamente el cuerpo de la acusación hecha por la investigación. Las absoluciones que se refieren principalmente a personas con posiciones marginales en la organización", agregó.



El juez Claudio Paris leyó el veredicto a 91 de los cientos de acusados que incluye este megajuicio que procesó no solo a miembros de la mafia sino también a sus colaboradores, en la ciudad de Lamezia Terme, en el sur de Calabria, en el corazón del poder de 'Ndrangheta, en el sur de Italia.



Aún quedan 355 acusados por juzgar y se espera que el proceso dure dos años o más, según la agencia de noticias AFP.



La decisión final del juez fue condenar a 70 miembros de la mafia y absolver a los otros 21 acusados de esta primera tanda, muchos de ellos considerados colaboradores o miembros del grupo con responsabilidades muy menores.



La 'Ndrangheta construyó su poder en Calabria, la región más pobre de Italia, y las autoridades nacionales sostienen que controla la mayor parte de la cocaína que llega a Europa, lo que la convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.



La primera condena en el caso fue considerada como una victoria no solo por los fiscales que llevaron adelante el juicio en estos dos años, sino también por el reconocido fiscal antimafia italiano Nicola Gratteri, un hombre que hace más de 30 años vive con custodia policial por sus esfuerzos por desnudar la organización interna, el entramado de negocios y los vínculos políticos de la 'Ndrangheta.



"De los 91 acusados, hubo 70 presuntos inocentes que fueron condenados. Eso es muy bueno", sentenció Gratteri en diálogo con la agencia de noticias italiana Adnkronos.



Las autoridades estiman que la mafia ’Ndrangheta está compuesta por unas 150 familias y cuenta con hasta 6.000 miembros en sus filas, además de un número no definido y seguramente mucho mayor de colaboradores en toda Calabria y el mundo.