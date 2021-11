Latam Airlines anunció que inyectará más de 8 mil millones de dólares para salir de sus crisis

sábado, 27 de noviembre de 2021 22:18

La aerolínea Latam Airlines anunció hoy un plan de reorganización financiera con una inyección de US$ 8.190 millones, con el objetivo de salir de la crisis que la llevó a acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.



"El plan propone la inyección de 8.190 millones de dólares al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda, lo que permitirá al grupo salir del Capítulo 11", indicó la empresa en un comunicado difundido esta madrugada.



El plan de Latam comprende el lanzamiento de una oferta de US$ 800 millones en derechos preferentes mediante la emisión de acciones ordinarias y la emisión de bonos convertibles ofrecidos preferentemente a los accionistas de la compañía por unos 4.640 millones, precisó la agencia AFP.



Además, prevé una nueva línea de crédito por 500 millones y aproximadamente 2.250 millones en financiamiento a través de nuevos recursos de deuda, ya sea mediante un nuevo préstamo a plazo o nuevos bonos.



En mayo del año pasado, Latam Airlines -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que permite a una empresa que no está en condiciones de pagar sus deudas iniciar una reestructuración sin la presión de los acreedores.



En septiembre, un tribunal de Nueva York había aprobado un plan de financiamiento de Latam por US$ 2.450 millones.



Ahora, un tribunal estadounidense debe visar este plan de reorganización y, de ser aprobado, se espera que dos meses después se realice una "audiencia de confirmación", el último paso para concluir el proceso judicial en Estados Unidos.



Tras salir del proceso, se espera que Latam tenga una deuda total de aproximadamente US$ 7.260 millones y una liquidez de unos 2.670 millones.