Una mujer estuvo dos meses en coma y cuando iban a desconectarla despertó

lunes, 22 de noviembre de 2021 13:52

El final de Bettina Lerman, de 69 años, parecía estar sentenciado. Sin haber recibido dosis alguna, la mujer llevaba cerca de dos meses internada en coma con respiración mecánica a causa de haber contraído coronavirus y sus doctores no presagiaban el mejor final. Hasta que repentinamente, Lerman despertó contra todo pronóstico.

El 12 de septiembre del año que transcurre, Bettina Lerman, residente de Tavares, Florida, fue ingresada al Centro Médico Maine en Portland con Covid-19 luego de haberse contagiado en un viaje al estado de Maine para cuidar a su esposo, Andrew Lerman, afectado por una enfermedad oncológica.

Tan solo nueve días más tarde, la mujer ya no podía respirar por su cuenta y, desde entonces, ningún esfuerzo de los médicos para despertarla daba resultado. Su estado de salud siguió empeorando con el correr de los días, a tal punto que el diagnóstico revelado a sus familiares fue lapidario: Bettina tenía los pulmones irreversiblemente dañados y no iba a sobrevivir.

Ante semejante noticia, los familiares organizaron todo para su despedida. Incluso, ya habían elegido un féretro y una lápida. También, en un buen gesto de sus allegados, ya estaban los preparativos realizados para donar buena parte de sus pertenencias. Hasta que ocurrió lo impensado: el 29 de octubre uno de los médicos se comunicó con la familia para anunciarles que Bettina repentinamente había recobrado la conciencia.

Según relató su hijo, su madre no sufrió ningún fallo orgánico y su recuperación inesperada no tiene una explicación médica racional. Sin embargo, desde el instituto médico advirtieron que su estado de salud aún seguía siendo grave, ya que se desconocían las causas de la situación, por lo que no pudieron dar más presiones.

Actualmente, Lerman continúa con su lenta recuperación, pero ya puede respirar por su cuenta durante varias horas al día, sin la ayuda de ningún respirador artificial. Además, adelantaron que la mujer planea vacunarse ni bien su salud se lo permita.