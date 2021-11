Llega el eclipse lunar más largo: a qué hora se verá cada fase en Argentina

viernes, 19 de noviembre de 2021 00:00

Un eclipse lunar que durará más de tres horas, el más largo desde 1440, se verá en la madrugada del viernes en América del Norte y gran parte de Sudamérica, en donde la superficie visible de la Luna se oscurecerá en un 99,1% a las 6.03 hora argentina.



También será visible desde partes del noreste de Asia, Polinesia y el este de Australia, pero no desde Europa ni África, según informó la NASA en su sitio web dedicado al satélite de la Tierra.



El fenómeno comenzará a las 4:19 (hora local) cuando la luna entre en la sombra de la Tierra, consignó la agencia AFP.



Para los observadores terrestres, el disco lunar dará la impresión de ser mordisqueado lentamente.



El eclipse tendrá una duración total de 3 horas, 28 minutos y 23 segundos y será el más largo desde el del 18 de febrero de 1440, que había durado 23 segundos más.



Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. Nuestro satélite natural se encuentra a la sombra de la Tierra, lo que lo oculta a la vista. Si la alineación no es perfecta, el eclipse no es total.



A las 5:45, más del 95% del disco lunar estará en la sombra y la luna adquirirá un tono rojizo a medida que la atmósfera de la Tierra desvía los rayos rojos de la luz solar hacia el interior de su cono de sombra.



Este fenómeno será más visible durante el pico del eclipse, a las 6.03 horas. A las 7:47, la luna volverá a ser visible en su totalidad.



Según la NASA, será necesario esperar hasta el 8 de febrero de 2669 para presenciar un eclipse parcial de mayor duración (3 horas 30 minutos) que el del viernes, pero se espera un eclipse total en menos de un año, el 8 de noviembre de 2022, que durará 3 horas 40 minutos.



El espectáculo se podrá ver a simple vista sin ningún peligro, a diferencia de los eclipses solares.



Binoculares, anteojos y telescopios permitirán disfrutarlo aún más, siempre que el cielo esté lo suficientemente despejado.