Reino Unido abrió sus fronteras a los argentinos

Reino Unido anunció que desde el lunes la Argentina ya no forma parte de la “lista roja” de países para ingresar a Inglaterra. De esta manera, podrán viajar todas las personas provenientes de territorio argentino que no cuenten con la ciudadanía irlandesa ni británica. Según aclararon, hasta el momento los documentos emitidos por el Gobierno argentino “no forman parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacunas” británico, por lo cual se deberán mantener “las mismas reglas de una persona no vacunada”.

Según señalaron en un comunicado, ahora la “lista roja” solo comprende a: Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Venezuela.

Según aclararon, el documento de vacunación argentino aún no es aceptado por el gobierno británico, con lo cual los viajeros serán considerados como “persona no vacunada”, con lo cual deberán seguir un protocolo específico:

Realizarse una prueba de Covid-19: en los tres días previos al viaje a Inglaterra

Reservar y pagar las pruebas Covid-19 que se realizarán el día dos y el día ocho después de la llegada a Inglaterra.

Completar un formulario de localización, que se completará en las 48 horas anteriores al arribo a suelo inglés

Mientras que al llegar al Reino Unido deberán:

Hacer una cuarentena en una casa o en un lugar donde se hospedará durante 10 días

Realizarse una prueba Covid-19, que debe ser reservada antes de viajar, al día dos (o antes) y el día ocho (o después)

Fuente: TN