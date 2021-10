“Profe, quería saber si es usted la que falleció”: el audio de una mamá que se hizo viral

martes, 26 de octubre de 2021 12:29

En estos últimos días se viralizó un llamativo mensaje de voz en las redes sociales enviado por una madre chilena, preocupada porque pensó que la profesora de su hijo estaba muerta.

Lo insólito es que la mujer le envió el audio a la presunta difunta. “Buenas tardes profesora, sabe que quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso y quería saber si era usted, por el tema de que Felipe quedó mañana de ingresar a clases”, consultó la madre.

Pero la mejor parte está en la segunda parte del audio, cuando luego de hacer la pregunta, prosiguió hablando: “Si es usted, lo siento mucho y sé que no va a estar en el colegio. ¿Pero estarán los otros profesores de la asignatura?”.

Las respuestas a la confundida mujer no se hicieron esperar, y en una seguidilla de audios supuestas profesoras aseguran estar fallecidas.

"Yo me acabo de convertir en ángel, y están todos aquí en el velorio. Yo creo que van a suspender las clases", respondió una de las “docentes” a la mamá de Felipe. Y continuó: "Mándelo la semana subsiguiente, el lunes primero… ¡Ay no! Es el día de todos los muertos, yo creo que me van a venir a ver también. Mándelo el dos".

Por otro lado, otra supuesta profesora respondió: "Efectivamente, soy yo. Me morí ayer, pero estoy bien, gracias por preguntar. Que vaya su hijo nomás al colegio mañana".

Y esta historia, finaliza con la respuesta en audio del falso marido de la falsa educadora: "Le habla el esposo de la profesora. Ella está bien, no ha muerto. El que murió soy yo, pero no se preocupe". Y agregó: "La profesora está bien, así que dígale al niño que vaya a clases nomás mañana. Porque mi señora va andar en mi funeral, pero la va a cubrir otra profesora".

Fuente: Chilevisión / El Sol