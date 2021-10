Claude Cahun, homenajeada por Google a 127 años de su nacimiento

lunes, 25 de octubre de 2021 00:49

Un 25 de octubre de 1894, Claude Cahun nacía en Nantes, Francia. Con los años se convirtió en una de las mejores fotógrafas surrealistas que marcó la historia y este lunes Google la recuerda con su doodle.

La autora y escritora transgénero francesa fue conocida por sus autorretratos deliberadamente inquietantes pero divertidos que desafiaron las normas de género y sexualidad de principios del siglo XX. Precisamente fueron esos rasgos los que tomó Google para llamar la atención de sus usuarios y los plasmó en su doodle.

Claude Cahun fue nieta del influyente artista francés David Leon Cahun e hija del propietario de un periódico. A los 14 años conoció a Marcel Moore, su socio de toda la vida y colaborador artístico. Después de mudarse a París para estudiar literatura en 1919, Cahun se afeitó la cabeza y adoptó su famoso nombre de género neutro en rebelión contra las convenciones sociales.

A pesar de que la no conformidad de género se consideraba un tabú en la década de 1920 en París, la decisión de Cahun de identificarse públicamente como no binaria generó controversia, pero rechazaron explícitamente el alboroto público. Cahun exploró la fluidez de género a través de la literatura y el autorretrato melancólico, como la serie de 1927 "Estoy entrenando, no me beses".

Esta obra mostraba a la artista vestida como una levantadora de pesas feminizada, difuminando la línea entre los estereotipos masculinos y femeninos. Además de su trabajo artístico de toda la vida, Cahun trabajó con otros para resistir la ocupación fascista. El gobierno francés premió sus esfuerzos con la Medalla de la Gratitud Francesa en 1951.

En 2018, el Ayuntamiento de París nombró una calle en honor a Cahun y Moore en el sexto distrito de la capital francesa, donde vivió el dúo. Además de centrarse cada vez más en su trabajo pionero en el movimiento surrealista y romper las barreras de género en las artes fotográficas, el trabajo de Cahun ha influido en las celebridades que modifican el género, la comunidad LGBTQ + moderna y las conversaciones sobre identidad y expresión hasta el día de hoy.

¡Feliz cumpleaños, Claude Cahun!