Condenan a 30 años de prisión a tres jóvenes por consumo de marihuana

domingo, 31 de enero de 2021 17:18

Organizaciones de derechos humanos y usuarios de redes sociales denunciaron la condena a 30 años de prisión de tres jóvenes en Túnez por consumo de marihuana.



El fallo de un tribunal de primera instancia de Al Kaf, hecho público el 20 de enero, "no sólo se refiere al consumo de drogas, sino también al uso de un terreno deportivo para el consumo", dijo hoy a la agencia AFP el vocero del tribunal, Mohamed Faouizi Daoudi.



Los acusados, menores de 30 años, pueden recurrir el fallo, que fue criticado por Amnistía Internacional que considera estas condenas como "una medida disuasoria orientada a los jóvenes, no para introducir reformas, sino para doblegar a la juventud", citó esa agencia.



En las redes sociales, muchos usuarios también criticaron el fallo y llamaron a manifestarse contra "un veredicto absurdo y contrario a los derechos humanos, a la Constitución, a las convenciones y a todo lo que es humano", en palabras de la profesora universitaria Raja Ben Slama en Facebook.



"¡Jueces del Tribunal, encerradme en su lugar! Ustedes que condenaron sin piedad, sin piedad ni compasión a tres jóvenes a años de cárcel por fumar un cigarrillo de cannabis, ustedes que asombraron al mundo con un juicio que no tiene sentido, los derechos humanos, la constitución, las costumbres y todo lo que es humano", escribió esa profesora en sus redes.