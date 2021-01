El Papa Francisco abrió el camino a la santificación para quien descubrió el síndrome de Down

jueves, 21 de enero de 2021 17:37

El papa Francisco reconoció las "virtudes heroicas", primer paso para la beatificación y canonización, del científico francés que descubrió la causa del síndrome de Down, informó hoy el Vaticano.



El médico francés Jerome Lejeune, quien murió en 1994 a los 67 años, descubrió la anomalía en los cromosomas que causan el síndrome de Down, lo que deja discapacidades mentales y físicas.



Ese síndrome ha sido registrado en 23 de cada 10.000 nacimientos en la Unión Europea en 2015, según cifras oficiales informadas por la agencia AFP.



Lejeune, que fue amigo personal de Juan Pablo II, fue el primer científico que detectó con sus investigaciones ese trastorno prenatal que causa en algunos casos abortos.



El descubrimiento de Lejeune permite el diagnóstico precoz del síndrome de Down, pero el científico se opuso siempre al aborto aún en los casos de fetos afectados por esa anomalía.



El pontífice polaco, a raíz de esa amistad, creó la Academia Pontificia para la Vida, y le encargó a Lejeune ponerla en marcha y presidirla.



Tras el reconocimiento de las "virtudes heroicas", es necesario que un comité de expertos de la iglesia reconozca que intercedió en un milagro para ser proclamado beato y de dos milagros para llegar a ser santo.