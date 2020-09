Horóscopo: Cuáles son los 3 signos más desordenados del zodíaco

martes, 8 de septiembre de 2020 09:18

Para algunas personas la planificación y el orden son temas complicados, preferentemente intocables. Justamente de los que no les gusta mucho hablar y mucho menos poner en acción.

Como en muchas cosas los astros tienen que ver con esa característica. Por lo cual es que existen tres signos del zodiaco en el que el desorden es su lema y el orden está muy lejos de su vida. Descubrí cuáles son los tres signos del zodíaco que se llevan el premio al más desordenado.

Conoce cuáles son:

Piscis

Piscis tiene una forma de ordenar muy particular, una manera que solo ellos entienden. No suele estar pendiente de los detalles ya que no es perfeccionista, y es que quizá más que despistado piscis es despistado y por eso a veces no se acuerda donde coloca las cosas. Otra cosa que alimenta el desorden de este signo es que se apega mucho a las cosas y guarda todo, pero todo todo lo que puede.

Acuario

Acuario es incompatible con el orden, a tal punto que a veces su vida en general se vuelve un caos porque no sabe estructurar prioridades y su agenda diaria. Hace lo que se acuerda y punto generando muchos conflictos en su entorno por esa forma de ser. En algún momento podría llegar a ordenarse con ayuda de alguien pero no le durará mucho.

Aries

Es un signo libre e impulsivo. Puede tener tiempo para todo, menos para ordenar sus cosas. Para este signo las obligaciones y el orden son temas secundarios.